Гендиректор Черноморца: «Мы – клуб, что не менял вектор движения»

Генеральный директор «Черноморца» Анатолий Мисюра рассказал о смене команды продакшн транслятора матчей.

– Трансляцию игры «Черноморца» в Одессе с «Оболонью» готовила команда из «плюсов»? Изменяется позиция клуба по поводу трансляций и телепула?

– ФК «Черноморец» – единственный, наверное, в УПЛ, который не менял свою позицию и курс создания единого пула УПЛ и создания УПЛ ТВ. Только наш клуб, по-видимому, не штормило, ни направо, ни налево. Вот как мы шли с самого начала, так мы идем. Кого присылают снимать картинку – меня это не интересует. Все идет через УПЛ ТВ. Там есть ответственные люди, которые отвечают за продакшн и все остальное.

Кто был – не мой вопрос, мой вопрос, чтобы показывали хорошо, чтобы люди могли смотреть ФК «Черноморец» по телевизору.

– Качество трансляций в этом сезоне не отличается от предыдущего?

– Честно, я не смотрю футбол по телевизору. Смотрю на стадионе или в Одессе или на выезде. Как показывали – не знаю. Жалоб не было. Будут жалобы, тогда будем производственные подразделения, снимающие это кино, равнять, чтобы стало еще лучше.

Наверное, на сегодняшний день они отвечают тем требованиям УПЛ ТВ, которые были заявлены в самом начале – на какие камеры, объективы, сколько камер, как передавать это все на площадки.

– В ФК «Рух» свой проект УПЛ ТВ, рассматриваете ли вы его?

– Они его инициировали, и они остались сами. «Рух» был в том пуле со всеми, кроме трех – «Динамо», «Днепр-1» и «Зори». Сложился телепул из 13-ти. Затем «Рух» откололся и сказал, что будет идти своим путем. Осталось 12 клубов, к сожалению, на другие площадки пошел «Минай». Но это временно – они заявили, что если изменится ситуация, они пересмотрят и будет другое общение.

– Вот та схема трансляций, в которой сейчас участвует 12 команд, для «Черноморца» – оптимальная?

– Мы, повторюсь, наверное, единственный клуб, не изменявший вектор движения. Мы были в единственном телепуле УПЛ, который должен был быть создан давным-давно и мог бы приносить пользу болельщикам и клубам. Клубы могли бы еще с помощью телепродаж зарабатывать что-то еще. Такой процесс запущен и только с этого года началось движение на развитие, – сказал Мисюра.