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Украина. Премьер лига
17 августа 2023, 17:46 | Обновлено 17 августа 2023, 17:49
72
0

Назначены арбитры на матчи 4-го тура чемпионата Украины

На встрече «Заря» - «Александрия» будет работать Юрий Иванов

17 августа 2023, 17:46 | Обновлено 17 августа 2023, 17:49
72
0
Назначены арбитры на матчи 4-го тура чемпионата Украины
ФК Металист. Юрий Иванов

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 4-го тура УПЛ.

4 тур

18.08.2023

17.00. «ЛНЗ» – «Полесье». Черкассы. Центральный стадион. Арбитр — Виталий Романов (Днепр). Арбитр VAR - Олег Деревинский (Хмельницкий).

19.00. «Заря» – «Александрия». Киев. Стадион «Левый берег». Арбитр — Юрий Иванов (Донецкая обл.).

19.08.2023

15.00. «Верес» – «Ворскла». Ровно. Стадион «Авангард». Арбитр — Анастасия Романюк (Ивано-Франковск). Арбитр VAR - Дмитрий Бондаренко (Одесса).

17.00. «Металлист 1925» – «Минай». Киев. Стадион «Левый берег». Арбитр — Клим Заброда (Сумы).

19.00. «Рух» – «Колос». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр – Владимир Новохатний (Черкассы).

20.08.2023

15.00. «Днепр-1» – «Оболонь». Ужгород. Стадион «Авангард». Арбитр — Николай Балакин (Киевская обл.).

17.00. «Черноморец» – «Динамо». Одесса. Стадион «Черноморец». Арбитр — Александр Омельченко (Славянск). Арбитр VAR - Ярослав Козык (Мукачево).

19.00. «Кривбасс» – «Шахтер». Кривой Рог. СК «Горняк». Арбитр — Андрей Коваленко (Полтава). Арбитр VAR - Максим Козыряцкий (Запорожье).

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судейские назначения чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Виталий Романов Олег Деревинский Юрий Иванов Анастасия Романюк Дмитрий Бондаренко Клим Заброда Владимир Новохатний Николай Балакин Александр Омельченко Андрей Коваленко (судья) ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир Заря Луганск Александрия Верес Ровно Ворскла Полтава Металлист 1925 Минай Рух Львов Колос Ковалевка Днепр-1 Оболонь Киев Черноморец Одесса Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк
Источник Украинская ассоциация футбола
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