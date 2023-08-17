Назначены арбитры на матчи 4-го тура чемпионата Украины
На встрече «Заря» - «Александрия» будет работать Юрий Иванов
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 4-го тура УПЛ.
4 тур
18.08.2023
17.00. «ЛНЗ» – «Полесье». Черкассы. Центральный стадион. Арбитр — Виталий Романов (Днепр). Арбитр VAR - Олег Деревинский (Хмельницкий).
19.00. «Заря» – «Александрия». Киев. Стадион «Левый берег». Арбитр — Юрий Иванов (Донецкая обл.).
19.08.2023
15.00. «Верес» – «Ворскла». Ровно. Стадион «Авангард». Арбитр — Анастасия Романюк (Ивано-Франковск). Арбитр VAR - Дмитрий Бондаренко (Одесса).
17.00. «Металлист 1925» – «Минай». Киев. Стадион «Левый берег». Арбитр — Клим Заброда (Сумы).
19.00. «Рух» – «Колос». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр – Владимир Новохатний (Черкассы).
20.08.2023
15.00. «Днепр-1» – «Оболонь». Ужгород. Стадион «Авангард». Арбитр — Николай Балакин (Киевская обл.).
17.00. «Черноморец» – «Динамо». Одесса. Стадион «Черноморец». Арбитр — Александр Омельченко (Славянск). Арбитр VAR - Ярослав Козык (Мукачево).
19.00. «Кривбасс» – «Шахтер». Кривой Рог. СК «Горняк». Арбитр — Андрей Коваленко (Полтава). Арбитр VAR - Максим Козыряцкий (Запорожье).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Еще один шанс хоть раз обыграть сербского теннисиста
Причиной тому является жалоба «Шахтера» в ФИФА