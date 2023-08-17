ОФИЦИАЛЬНО. Вольфсбург подписал Ловро Майера

Немецкий «Вольфсбург» объявил о подписании хорватского полузащитника «Ренна» Ловро Майера. Сообщается, что «волки» выплатят гарантированные 30 миллионов евро за 25-летнего игрока. Еще 5 миллионов могут быть выплачены в качестве бонусов.

Хорват подпишет контракт до конца сезона 2027/28. Французы заработали на нем 18 миллионов евро, ведь 2 года назад подписали за 12 миллионов.

В прошлом сезоне полузащитник провел 42 игры за «Ренн». В них он отличился 3 голами и 7 ассистами. Всего за французский клуб Ловро отыграл 79 матчей за 2 сезона, забив 9 голов и отдав 16 голевых передач.