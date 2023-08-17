ОФИЦИАЛЬНО. Вольфсбург подписал Ловро Майера
«Ренн» получил солидную сумму за своего игрока
Немецкий «Вольфсбург» объявил о подписании хорватского полузащитника «Ренна» Ловро Майера. Сообщается, что «волки» выплатят гарантированные 30 миллионов евро за 25-летнего игрока. Еще 5 миллионов могут быть выплачены в качестве бонусов.
Хорват подпишет контракт до конца сезона 2027/28. Французы заработали на нем 18 миллионов евро, ведь 2 года назад подписали за 12 миллионов.
В прошлом сезоне полузащитник провел 42 игры за «Ренн». В них он отличился 3 голами и 7 ассистами. Всего за французский клуб Ловро отыграл 79 матчей за 2 сезона, забив 9 голов и отдав 16 голевых передач.
Majer-Mittwoch! 💚— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) August 16, 2023
Unsere Wölfe verpflichten Lovro Majer von @staderennais. Der kroatische Nationalspieler hat bei unseren Grün-Weißen einen Fünfjahresvertrag unterschrieben und trägt künftig das Trikot mit der Rückennummer 19. Wir freuen uns auf dich, Lovro! 🤩#VfLWolfsburg pic.twitter.com/A90hsuPe8S
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