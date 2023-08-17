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Германия
17 августа 2023, 17:12 | Обновлено 17 августа 2023, 17:13
198
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вольфсбург подписал Ловро Майера

«Ренн» получил солидную сумму за своего игрока

17 августа 2023, 17:12 | Обновлено 17 августа 2023, 17:13
198
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вольфсбург подписал Ловро Майера
ФК Вольфсбург. Ловро Майер

Немецкий «Вольфсбург» объявил о подписании хорватского полузащитника «Ренна» Ловро Майера. Сообщается, что «волки» выплатят гарантированные 30 миллионов евро за 25-летнего игрока. Еще 5 миллионов могут быть выплачены в качестве бонусов.

Хорват подпишет контракт до конца сезона 2027/28. Французы заработали на нем 18 миллионов евро, ведь 2 года назад подписали за 12 миллионов.

В прошлом сезоне полузащитник провел 42 игры за «Ренн». В них он отличился 3 голами и 7 ассистами. Всего за французский клуб Ловро отыграл 79 матчей за 2 сезона, забив 9 голов и отдав 16 голевых передач.

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Ловро Майер Вольфсбург Ренн трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Лиги 1
Источник ФК Вольфсбург
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