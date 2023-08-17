Соболева одержала победу во втором раунде турнира в Германии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№434 WTA) одержала вторую победу на турнире ITF W25 в немецком Лейпциге.

В матче второго круга Соболева в двух сетах словенскую теннисистку Нику Радишич, которая начинала выступления на турнире с квалификации.

Лейпциг. Второй раунд

Анастасия Соболева (Украина) – Ника Радишич (Словения) – 6:2, 6:1

В третьем раунде Соболева сыграет против победительницы встречи между словацкой теннисисткой Никой Варговой и немкой Теа Лукич.