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ITF
17 августа 2023, 16:55 | Обновлено 17 августа 2023, 17:15
224
0

Соболева одержала победу во втором раунде турнира в Германии

Анастасия Соболева обыграла Нику Радишич

17 августа 2023, 16:55 | Обновлено 17 августа 2023, 17:15
224
0
Соболева одержала победу во втором раунде турнира в Германии
ФТУ. Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№434 WTA) одержала вторую победу на турнире ITF W25 в немецком Лейпциге.

В матче второго круга Соболева в двух сетах словенскую теннисистку Нику Радишич, которая начинала выступления на турнире с квалификации.

Лейпциг. Второй раунд
Анастасия Соболева (Украина) – Ника Радишич (Словения) – 6:2, 6:1

В третьем раунде Соболева сыграет против победительницы встречи между словацкой теннисисткой Никой Варговой и немкой Теа Лукич.

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Анастасия Соболева ITF Лейпциг Ника Радишич
Источник Sport.ua
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