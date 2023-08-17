ITF17 августа 2023, 16:55 | Обновлено 17 августа 2023, 17:15
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Соболева одержала победу во втором раунде турнира в Германии
Анастасия Соболева обыграла Нику Радишич
17 августа 2023, 16:55 | Обновлено 17 августа 2023, 17:15
224
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№434 WTA) одержала вторую победу на турнире ITF W25 в немецком Лейпциге.
В матче второго круга Соболева в двух сетах словенскую теннисистку Нику Радишич, которая начинала выступления на турнире с квалификации.
Лейпциг. Второй раунд
Анастасия Соболева (Украина) – Ника Радишич (Словения) – 6:2, 6:1
В третьем раунде Соболева сыграет против победительницы встречи между словацкой теннисисткой Никой Варговой и немкой Теа Лукич.
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