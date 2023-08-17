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Украина. Премьер лига
17 августа 2023, 15:45 | Обновлено 17 августа 2023, 15:53
207
0

Степаненко вернулся в общую группу Шахтера

Полузащитник близок к возвращению на поле

17 августа 2023, 15:45 | Обновлено 17 августа 2023, 15:53
207
0
Степаненко вернулся в общую группу Шахтера
ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Донецкий «Шахтер» сообщил о том, что полузащитник команды Тарас Степаненко приступил к тренировкам в общей группе.

В нынешнем сезоне Степаненко еще ни разу не выходил на поле в матчах «Шахтера». Все межсезонье он занимался по индивидуальной программе – доступной информации о травме и процессе реабилитации Тараса от клуба не было.

В предыдущем сезоне Степаненко провел за «Шахтер» во всех турнирах 36 матчей, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.

«Шахтер» в очередном туре УПЛ-2023/2024 20 августа сыграет в Кривом Роге с «Кривбассом».

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Тарас Степаненко Шахтер Донецк травма восстановление Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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