Степаненко вернулся в общую группу Шахтера
Полузащитник близок к возвращению на поле
Донецкий «Шахтер» сообщил о том, что полузащитник команды Тарас Степаненко приступил к тренировкам в общей группе.
В нынешнем сезоне Степаненко еще ни разу не выходил на поле в матчах «Шахтера». Все межсезонье он занимался по индивидуальной программе – доступной информации о травме и процессе реабилитации Тараса от клуба не было.
В предыдущем сезоне Степаненко провел за «Шахтер» во всех турнирах 36 матчей, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
«Шахтер» в очередном туре УПЛ-2023/2024 20 августа сыграет в Кривом Роге с «Кривбассом».
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