Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-полузащитник Оболони покинул клуб Второй лиги
Украина. Вторая лига
17 августа 2023, 13:46 | Обновлено 17 августа 2023, 14:38
228
0

Экс-полузащитник Оболони покинул клуб Второй лиги

Бывший игрок юношеской сборной Украины недолго был футболистом «Дружбы» из Мировки

17 августа 2023, 13:46 | Обновлено 17 августа 2023, 14:38
228
0
Экс-полузащитник Оболони покинул клуб Второй лиги

Как стало известно Sport.ua, 30-летний крайний полузащитник Дмитрий Олейник расторг контракт с «Дружбой», к которой присоединился в межсезонье.

Воспитанник донецкого «Олимпика», который в предыдущем сезоне в составе «Оболони» стал вице-чемпионом Первой лиги, успел провести за «Дружбу» 2 матча в турнире Второй лиги.

Ранее Олейник выступал за «Шахтер-3», «Олимпик», «Полтаву», «Сумы», запорожский «Металлург» и польский «Алит» (Ожарув). Всего на его счету 216 игр и 21 гол за профессиональные команды страны. В 2011 году полузащитник провел 4 матча за сборную Украины U18.

«Дружба» — действующий чемпион Украины среди аматоров. В первых двух турах Второй лиги команда из Киевской области на своем поле уверенно победила «Васт» (7:1) и винницкую «Ниву» (2:0), возглавив турнирную таблицу чемпионата.

В ближайшее воскресенье, 20 августа, «Дружба» сыграет на выезде с «Тростянцом».

По теме:
Перед игрой со Славией в лазарете Днепра-1 - три футболиста
Хуст расстался с вратарем. Маркевич предлагал вызвать игрока в сборную
Буковина расторгла контракт с летним новичком
Дмитрий Олейник инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Малиновский близок к переходу в экс-клуб Шевченко
Футбол | 16 августа 2023, 23:40 1
Источник: Малиновский близок к переходу в экс-клуб Шевченко
Источник: Малиновский близок к переходу в экс-клуб Шевченко

Хавбек «Марселя» станет игроком «Дженоа»

Треугольник Русол–Красников–Кучер стал фундаментом проблем Днепра-1
Футбол | 17 августа 2023, 10:43 17
Треугольник Русол–Красников–Кучер стал фундаментом проблем Днепра-1
Треугольник Русол–Красников–Кучер стал фундаментом проблем Днепра-1

Днепровский клуб так рвался в еврокубки, а теперь находится на грани полного фиаско…

Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Футбол | 17.08.2023, 11:26
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Галатасарай не может получить трансферный сертификат на Тете
Футбол | 17.08.2023, 11:43
Галатасарай не может получить трансферный сертификат на Тете
Галатасарай не может получить трансферный сертификат на Тете
Ждут предложений: известные тренеры, которые остаются без работы
Футбол | 17.08.2023, 11:50
Ждут предложений: известные тренеры, которые остаются без работы
Ждут предложений: известные тренеры, которые остаются без работы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу
Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу
15.08.2023, 13:06 3
Футбол
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
16.08.2023, 02:43 4
Футбол
ФОТО. Сыграет на US Open? Свитолина носит ортез после снятия с Цинцинатти
ФОТО. Сыграет на US Open? Свитолина носит ортез после снятия с Цинцинатти
16.08.2023, 09:41 2
Теннис
ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»
ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»
15.08.2023, 16:34 56
Футбол
Ассист Кривцова, гол Месси. Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг
Ассист Кривцова, гол Месси. Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг
16.08.2023, 04:09 7
Футбол
Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
17.08.2023, 00:17 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем