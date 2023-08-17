Экс-полузащитник Оболони покинул клуб Второй лиги

Как стало известно Sport.ua, 30-летний крайний полузащитник Дмитрий Олейник расторг контракт с «Дружбой», к которой присоединился в межсезонье.

Воспитанник донецкого «Олимпика», который в предыдущем сезоне в составе «Оболони» стал вице-чемпионом Первой лиги, успел провести за «Дружбу» 2 матча в турнире Второй лиги.

Ранее Олейник выступал за «Шахтер-3», «Олимпик», «Полтаву», «Сумы», запорожский «Металлург» и польский «Алит» (Ожарув). Всего на его счету 216 игр и 21 гол за профессиональные команды страны. В 2011 году полузащитник провел 4 матча за сборную Украины U18.

«Дружба» — действующий чемпион Украины среди аматоров. В первых двух турах Второй лиги команда из Киевской области на своем поле уверенно победила «Васт» (7:1) и винницкую «Ниву» (2:0), возглавив турнирную таблицу чемпионата.

В ближайшее воскресенье, 20 августа, «Дружба» сыграет на выезде с «Тростянцом».