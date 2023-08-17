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Англия
17 августа 2023, 13:13 | Обновлено 17 августа 2023, 13:22
207
0

Названы претенденты от PFA на приз игрока сезона в АПЛ

Расширенный выбор сделала Ассоциация профессиональных футболистов Англии

17 августа 2023, 13:13 | Обновлено 17 августа 2023, 13:22
207
0
Названы претенденты от PFA на приз игрока сезона в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) огласила реестр футболистов, которые по ее мнению, достойны приза лучшему игроку сезона в Английской Премьер-лиге.

На награду претендуют Эрлинг Холанд, Кевин де Брюйне и Джон Стоунз (все – «Манчестер Сити»), Мартин Эдегор, Букайо Сака (оба – «Арсенал») и Гарри Кейн (экс-«Тоттенхэм»).

Напомним, по итогам 2022 года лучшим игроком сезона АПЛ по версии PFA был признан форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эрлинг Холанд Букайо Сака Мартин Эдегор Гарри Кейн Джон Стоунз Кевин де Брюйне
Источник Sport.ua
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