Богдан Бутко до сих пор не вернулся после травмы

3 травмированных игрока луганской «Зари» вернулись к тренировкам в общей группе команды, сообщает ТаТоТаке. Это 21-летний левый защитник Максим Смиян, 20-летний полузащитник Александр Яцык и 23-летний вингер Иван Головкин.

Но возрастной правый защитник Богдан Бутко до сих пор в лазарете с травмой икроножной мышцы. Ожидается, что он восстановится через месяц.

32-летний экс-игрок сборной Украины в прошлом сезоне провел 25 матчей в УПЛ, забив 2 гола и отдав 2 ассиста. «Заря» подписала его год назад на правах свободного агента.