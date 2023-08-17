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Украина. Премьер лига
17 августа 2023, 13:20 | Обновлено 17 августа 2023, 14:37
406
2

Богдан Бутко до сих пор не вернулся после травмы

Названы имена восстановившихся от травм игроков «Зари»

17 августа 2023, 13:20 | Обновлено 17 августа 2023, 14:37
406
2
Богдан Бутко до сих пор не вернулся после травмы
ФК Заря. Богдан Бутко

3 травмированных игрока луганской «Зари» вернулись к тренировкам в общей группе команды, сообщает ТаТоТаке. Это 21-летний левый защитник Максим Смиян, 20-летний полузащитник Александр Яцык и 23-летний вингер Иван Головкин.

Но возрастной правый защитник Богдан Бутко до сих пор в лазарете с травмой икроножной мышцы. Ожидается, что он восстановится через месяц.

32-летний экс-игрок сборной Украины в прошлом сезоне провел 25 матчей в УПЛ, забив 2 гола и отдав 2 ассиста. «Заря» подписала его год назад на правах свободного агента.

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Богдан Бутко Максим Смиян Александр Яцык Иван Головкин Заря Луганск травма ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 2
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20052011
Сколько смотрел игр, где играл Бутко, по-моему это один из самых бесполезных игроков.
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