Богдан Бутко до сих пор не вернулся после травмы
Названы имена восстановившихся от травм игроков «Зари»
3 травмированных игрока луганской «Зари» вернулись к тренировкам в общей группе команды, сообщает ТаТоТаке. Это 21-летний левый защитник Максим Смиян, 20-летний полузащитник Александр Яцык и 23-летний вингер Иван Головкин.
Но возрастной правый защитник Богдан Бутко до сих пор в лазарете с травмой икроножной мышцы. Ожидается, что он восстановится через месяц.
32-летний экс-игрок сборной Украины в прошлом сезоне провел 25 матчей в УПЛ, забив 2 гола и отдав 2 ассиста. «Заря» подписала его год назад на правах свободного агента.
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