Артета признался, что ждет скорейшего возвращения Зинченко

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о травме летнего новичка команды Юрриена Тимбера, а также рассказал о кадровой ситуации в коллективе.

«То, что Тимбер получил такую травму - это большой удар для команды, потому что мы подписывали его с четкими намерениями. Он приносил команде много пользы, но в этом году он больше не сможет делать этого.

Мы должны адаптироваться. К сожалению, такое случается, мы должны двигаться дальше. Мы всегда открыты, и должны уметь реагировать на травму на трансферном рынке. Надеюсь, скоро Зинченко будет доступен. Габриэл Жезус по-прежнему недоступен, но, надеюсь, что скоро он также вернется», – признался Артета.

Как изветсно, Тимбер получил травму в дебютном официальном матче за «Арсенал» – в 1-м туре АПЛ против «Ноттингема» (2:1). У него разрыв крестообразной связки правого колена.

Накануне, 16 августа, стало известно, что украинец Александр Зинченко вернулся в общую группу «канониров».