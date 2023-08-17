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  4. Артета признался, что ждет скорейшего возвращения Зинченко
Англия
17 августа 2023, 12:51 | Обновлено 17 августа 2023, 13:14
292
0

Артета признался, что ждет скорейшего возвращения Зинченко

У испанца на то есть серьезные причины

17 августа 2023, 12:51 | Обновлено 17 августа 2023, 13:14
292
0
Артета признался, что ждет скорейшего возвращения Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о травме летнего новичка команды Юрриена Тимбера, а также рассказал о кадровой ситуации в коллективе.

«То, что Тимбер получил такую травму - это большой удар для команды, потому что мы подписывали его с четкими намерениями. Он приносил команде много пользы, но в этом году он больше не сможет делать этого.

Мы должны адаптироваться. К сожалению, такое случается, мы должны двигаться дальше. Мы всегда открыты, и должны уметь реагировать на травму на трансферном рынке. Надеюсь, скоро Зинченко будет доступен. Габриэл Жезус по-прежнему недоступен, но, надеюсь, что скоро он также вернется», – признался Артета.

Как изветсно, Тимбер получил травму в дебютном официальном матче за «Арсенал» – в 1-м туре АПЛ против «Ноттингема» (2:1). У него разрыв крестообразной связки правого колена.

Накануне, 16 августа, стало известно, что украинец Александр Зинченко вернулся в общую группу «канониров».

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Арсенал Лондон Микель Артета Юрриен Тимбер Александр Зинченко травма Английская Премьер-лига
Источник Football London
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