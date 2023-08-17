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Испания
17 августа 2023, 12:32 | Обновлено 17 августа 2023, 12:41
258
0

Вопреки слухам. Фати поделился ближайшими планами

Молодой испанец ничего в карьере менять не намерен

17 августа 2023, 12:32 | Обновлено 17 августа 2023, 12:41
258
0
Вопреки слухам. Фати поделился ближайшими планами
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати не хочет покидать клуб нынешним летом, несмотря на слухи, которые отправляют его с «Камп Ноу».

20-летний игрок не поменял свое мнение о будущем. Ансу намерен усердно работать и хочет заслужить доверие наставника «сине-гранатовых» Хави. Исходя из позиции Ансу, якобы вопрос об его уходе пока не рассматривается.

Напомним, в матче 1-го тура Ла Лиги-2023/2024 с «Хетафе» (0:0) Ансу Фати отыграл всего 11 минут.

Фати находится в структуре «Барселоны» с 2012 года.

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Барселона Хави Ансу Фати
Источник Mundo Deportivo
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