Вопреки слухам. Фати поделился ближайшими планами

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати не хочет покидать клуб нынешним летом, несмотря на слухи, которые отправляют его с «Камп Ноу».

20-летний игрок не поменял свое мнение о будущем. Ансу намерен усердно работать и хочет заслужить доверие наставника «сине-гранатовых» Хави. Исходя из позиции Ансу, якобы вопрос об его уходе пока не рассматривается.

Напомним, в матче 1-го тура Ла Лиги-2023/2024 с «Хетафе» (0:0) Ансу Фати отыграл всего 11 минут.

Фати находится в структуре «Барселоны» с 2012 года.