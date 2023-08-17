Пеп ГВАРДИОЛА: «Благодарю Премьер-лигу за то, что следующая игра в субботу»
Пеп Гвардиола саркастически поблагодарил АПЛ за тяжелый график
Сегодня ночью, 17 августа, сразу после победы в Суперкубке УЕФА в матче против «Севильи» (1:1, 5:4 по пенальті) главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал пресс-конференцию, на которой рассказал об эмоциях после победы.
«Мне очень приятно, что мы завоевали этот трофей. Теперь нам не хватает только Клубного чемпионата мира, чтобы закончить наш цикл и получить все титулы. Мы поедем на него в декабре. Я очень, очень рад».
Но не обошлось без провокационной реплики. Пеп Гвардиола иронически поблагодарил руководителей Премьер-лиги за то, что они поставили матч с «Ньюкаслом» на субботу, а не на воскресенье или понедельник.
«Завтра мы будем еще счастливее, чем сегодня, но ни капли алкоголя. Нам нужно как можно скорее восстановиться. Большое спасибо Премьер-лиге за то, что позволили нам играть в субботу, а не в воскресенье или понедельник. Большое спасибо».
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