Пеп ГВАРДИОЛА: «Благодарю Премьер-лигу за то, что следующая игра в субботу»

Сегодня ночью, 17 августа, сразу после победы в Суперкубке УЕФА в матче против «Севильи» (1:1, 5:4 по пенальті) главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал пресс-конференцию, на которой рассказал об эмоциях после победы.

«Мне очень приятно, что мы завоевали этот трофей. Теперь нам не хватает только Клубного чемпионата мира, чтобы закончить наш цикл и получить все титулы. Мы поедем на него в декабре. Я очень, очень рад».

Но не обошлось без провокационной реплики. Пеп Гвардиола иронически поблагодарил руководителей Премьер-лиги за то, что они поставили матч с «Ньюкаслом» на субботу, а не на воскресенье или понедельник.