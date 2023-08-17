Ждут предложений: известные тренеры, которые остаются без работы

Тренерские назначения на сезон 2023/24 в большинстве случаев завершены. Специалисты провели с командами предсезонную подготовку и уже погружены в работу. Но есть немало известных тренеров, которые все еще ждут возможности вернуться в игру. О них сейчас и пойдет речь. Далее – известные специалисты, которые остаются без работы.

Зинедин Зидан

Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Зидан одним из первых приходит на ум, если говорить о свободных тренерах. Специалист отдыхает уже 2 года. Француз неоднократно заявлял о желании вернуться к работе, но, видимо, все еще не получил подходящего предложения. Тщательный выбор Зидана можно понять. Мадридский «Реал» пока остается его единственным местом работы, и там он достиг больших высот. Повторить такой результат будет трудно. Хотя специалист пока и не пробует.

Антонио Конте

Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Конте отдыхает с марта. Как многие и предполагали, специалист не доработал до конца контракт с «Тоттенхэмом». В марте итальянец провел огненную пресс-конференцию, после которой стало понятно, что в лондонском клубе он больше работать не будет. С тех пор Антонио остается без клуба. К настоящему времени новостей о реальных предложениях для Конте не поступало. Возможно, специалист пропустит весь год, поскольку не любит брать команды посреди сезона. Хотя с «Тоттенхэмом» как раз в первые полгода все было хорошо.

Лучано Спаллетти

Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спалетти

Спаллетти стал безработным совсем недавно, по окончании прошлого сезона. Причем произошло это по инициативе самого Лучано. Специалист покинул «Наполи» сразу после долгожданного чемпионства. С одной стороны, решение итальянца стало неожиданным. С другой, можно понять его желание уйти победителем. Хотя СМИ пишут и об испортившихся отношениях с президентом клуба. Как бы там ни было, Спаллетти ушел в отпуск на год. Его возвращение к работе до следующего лета маловероятно, поскольку тогда ему придется платить компенсацию неаполитанцам.

Юлиан Нагельсманн

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Увольнение Нагельсманна из «Баварии» в прошлом сезоне стало громкой новостью. Несмотря на проблемы в коллективе, команда показывала неплохие результаты. Однако немца все же заменили на Томаса Тухеля в марте. С тех пор он остается без работы, хотя спрос на его услуги есть. По данным СМИ, с Юлианом связывались «Тоттенхэм» и «Челси», но ни с одним из лондонских клубов не удалось договориться. Пока Нагельсманн остается свободным, но у молодого специалиста еще будут подходящие предложения. Вполне возможно, что и не в Бундеслиге.

Оливер Гласнер

Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласнер

Уход Гласнера из «Айнтрахта» тоже был неожиданным. Под руководством специалиста «орлы» выиграли Лигу Европы и впервые в своей истории вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Однако результаты прошлого сезона руководству клуба не понравились. Минувшую кампанию «Айнтрахт» завершил на 7-м месте в Бундеслиге, после чего Гласнер покинул клуб. Наверняка, со временем у специалиста появятся варианты и в Германии, и за ее пределами. Его работа во Франкфурте не останется незамеченной руководителями других клубов.

Дженнаро Гаттузо

Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Гаттузо нигде долго не задерживается – максимум на 2 года. В «Валенсии» он отработал только полсезона. Этот союз изначально казался не очень перспективным. Специалист любит, чтобы руководство прислушивалось к его кадровым пожеланиям, а владельцы «летучих мышей» действуют сами по себе. С тех пор, а именно с января 2023 года, итальянец остается без клуба. У Гаттузо были предложения из Саудовской Аравии, но он их не принял. Вероятно, специалист хочет возглавить перспективный проект в Европе, поэтому пока ждет.

Фрэнк Лэмпард

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

В последнее время тренерская карьеру у Лэмпарда развивается не лучшим образом. После ухода из «Челси» Фрэнк возглавил «Эвертон», с которым боролся за выживание. Впрочем, и сами «ириски» не являются слишком амбициозной командой, поэтому стороны долго не продержались вместе. Потом специалист вернулся к «синим», став их третьим наставником за сезон. Возвращение было безрадостным – в 11-ти матчах под руководством Лэмпарда лондонцы одержали только одну победу. Сейчас «Челси» понемногу приходит в себя, а Фрэнк все еще отдыхает, дожидаясь интересного предложения.

Хулен Лопетеги

Getty Images/Global Images Ukraine. Хулен Лопетеги

В АПЛ произошел уникальный случай – «Вулверхэмптон» уволил тренера за несколько дней до начала сезона. Хотя официально утверждается, что стороны расстались по обоюдному согласию. Судя по всему, не было единого мнения по комплектации команды. Лопетеги покинул «волков» так же внезапно, как и возглавил в ноябре 2022 года – через несколько недель после ухода из «Севильи». Маловероятно, что специалист снова возглавит какую-то команду посреди сезона почти без отдыха, хотя случиться может всякое. На испанца, как показывает время, есть спрос.

Кристоф Галтье

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

Как и ожидалось, Галтье провел в «ПСЖ» только один сезон. Парижане стали чемпионами Франции под руководством специалиста, а в Лиге чемпионов снова потерпели неудачу, покинув турнир на стадии 1/8 финала. Для Гальтье прошлый сезон завершился болезненно, несмотря на титул. К увольнению из «ПСЖ» добавились еще и обвинения в расизме, из-за которого специалист предстанет перед судом. В ближайшее время француз вряд ли будет занят поиском работы, но в целом это хороший тренер, способный работать с крепкими командами.

Текст: meta.ua/sport