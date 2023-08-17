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ATP
17 августа 2023, 11:31 | Обновлено 17 августа 2023, 11:40
204
0

Гаэль Монфис – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире WTA 1000 в Цинциннати

17 августа 2023, 11:31 | Обновлено 17 августа 2023, 11:40
204
0
Гаэль Монфис – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

В ночь с четверг на пятницу французский теннисист Гаэль Монфис (№211 ATP) продолжит выступления на Мастерсе в Цинциннати.

В третьем раунде основы муж Элины Свитолиной сразится против Новак Джоковича из Сербии (№2 ATP). Встреча начнется не ранее 03:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисисты играли 18 раз, француз проиграл все матчи.

В следующем раунде победитель сразится против Душана Лайовича (№66 ATP) или Тэйлора Фритца (№9 ATP).

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Источник Sport.ua
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