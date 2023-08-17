Гаэль Монфис – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире WTA 1000 в Цинциннати
В ночь с четверг на пятницу французский теннисист Гаэль Монфис (№211 ATP) продолжит выступления на Мастерсе в Цинциннати.
В третьем раунде основы муж Элины Свитолиной сразится против Новак Джоковича из Сербии (№2 ATP). Встреча начнется не ранее 03:30 по Киеву.
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Ранее теннисисты играли 18 раз, француз проиграл все матчи.
В следующем раунде победитель сразится против Душана Лайовича (№66 ATP) или Тэйлора Фритца (№9 ATP).
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Поединок состоится в четверг, 17 августа, в 20:00 по Киеву