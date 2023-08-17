Буковина расторгла контракт с летним новичком
Бывший игрок «Краматорска» и «Волчанска» не задержался в Черновцах
Как стало известно Sport.ua, «Буковина» и фланговый полузащитник Александр Чебаненко договорились о расторжении контракта, подписанного всего три недели назад.
22-летний Чебаненко успел провести за желто-черных всего один тайм — в Кубке Украины против любительского «Николаева» (0:1). В трех турах чемпионата футболист лишь однажды попал в заявку.
Всего на профессиональном уровне уроженец Донецкой области сыграл 38 матчей и забил 1 мяч, а в его послужном списке значатся выступления за перволиговый «Краматорск», второлиговые «Авангард-2» (Краматорск) и «Волчанск».
«Буковина» после трех туров Первой лиги с 1 очком занимает 7-е место в группе А. В воскресенье, 20 августа, команда Андрея Мельничука сыграет дома с «Прикарпатьем».
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