Буковина расторгла контракт с летним новичком

Как стало известно Sport.ua, «Буковина» и фланговый полузащитник Александр Чебаненко договорились о расторжении контракта, подписанного всего три недели назад.

22-летний Чебаненко успел провести за желто-черных всего один тайм — в Кубке Украины против любительского «Николаева» (0:1). В трех турах чемпионата футболист лишь однажды попал в заявку.

Всего на профессиональном уровне уроженец Донецкой области сыграл 38 матчей и забил 1 мяч, а в его послужном списке значатся выступления за перволиговый «Краматорск», второлиговые «Авангард-2» (Краматорск) и «Волчанск».

«Буковина» после трех туров Первой лиги с 1 очком занимает 7-е место в группе А. В воскресенье, 20 августа, команда Андрея Мельничука сыграет дома с «Прикарпатьем».