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Украина. Первая лига
17 августа 2023, 10:46 | Обновлено 17 августа 2023, 11:30
366
0

Буковина расторгла контракт с летним новичком

Бывший игрок «Краматорска» и «Волчанска» не задержался в Черновцах

17 августа 2023, 10:46 | Обновлено 17 августа 2023, 11:30
366
0
Буковина расторгла контракт с летним новичком

Как стало известно Sport.ua, «Буковина» и фланговый полузащитник Александр Чебаненко договорились о расторжении контракта, подписанного всего три недели назад.

22-летний Чебаненко успел провести за желто-черных всего один тайм — в Кубке Украины против любительского «Николаева» (0:1). В трех турах чемпионата футболист лишь однажды попал в заявку.

Всего на профессиональном уровне уроженец Донецкой области сыграл 38 матчей и забил 1 мяч, а в его послужном списке значатся выступления за перволиговый «Краматорск», второлиговые «Авангард-2» (Краматорск) и «Волчанск».

«Буковина» после трех туров Первой лиги с 1 очком занимает 7-е место в группе А. В воскресенье, 20 августа, команда Андрея Мельничука сыграет дома с «Прикарпатьем».

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Буковина Черновцы инсайд Александр Чебаненко
Источник Sport.ua
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