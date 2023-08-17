Владимир КОВАЛЮК: «Без креатива Динамо Арис не одолеть»

17 августа в ответном поединке квалификации Лиги конференций киевское «Динамо» в столице Румынии Бухаресте будет принимать греческий «Арис». Неделю назад в Салониках победу с минимальным счетом (1:0) одержали греки.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок «Динамо» и еще нескольких отечественных элитных команд Владимир Ковалюк оценил шансы киевлян на выход в следующий раунд турнира.

- Кажется, все отечественные заинтересованные организации позаботились, чтобы у киевлян были надлежащие условия для подготовки к сегодняшнему противостоянию. Перенесли очередной календарный поединок УПЛ, чтобы динамовцы не тратили сил на логистику, после поединка в Салониках киевляне сразу передислоцировались в Бухарест, где и будут принимать греков. Осталось только выйти на поле и добиться нужного результата.

- А вы кому отдаете предпочтение в румынском поединке?

- Конечно, хочется, чтобы киевляне преодолели греческую преграду, хотя сделать это будет очень трудно, слишком много уязвимых мест в динамовской дружине.

- Что вы имеете в виду?

- Прежде всего, очень беспокоит неуверенная игра киевлян в обороне. Это еще надо уметь допускать такие детские ошибки у своих ворот. Хочу напомнить динамовцам, что один результативный промах в защите при счете 1:0 в пользу соперника, практически перечеркнет все их надежды на получение путевки в следующий раунд.

- После первого матча наставник «Динамо» Мирча Луческу имел серьезные претензии к одному из ведущих игроков – Андрею Ярмоленко.

- К сожалению, приходится констатировать, что сейчас Ярмоленко не под силу роль лидера «Динамо». Считаю, что он деградировал, выступая в ОАЭ, потому что чем слабее чемпионат, тем футболисту сложнее прогрессировать. Даже не знаю, повезет ли Ярмоленко снова выйти на свой уровень, который позволял ему быть на виду даже в национальной сборной Украины. Да и годы уже берут свое.

При плотном сопротивлении греков на подступах к своей штрафной площадке, был незаметен на поле и Николай Шапаренко. Похоже, после серьезной травмы он еще далек от своей боевой спортивной формы.

Вот почему в Бухаресте также многое будет зависеть от того, будет ли сбалансированной линия полузащиты, будет ли хватать креатива.

- В стартовых турах чемпионата УПЛ динамовцы приятно удивили высокой результативностью, но с хорошо организованной защитой скромного «Ариса» они ничего не могли поделать.

- К сожалению, уровень УПЛ по разным причинам – низкий и реальную оценку чего ты на самом деле стоишь дают именно вот такие поединка в зачет еврокубков. Пока наши представители – «Ворскла», «Днепр-1», «Динамо», разочаровывают.

Чтобы победить надо не только не пропустить, но и обязательно забить. Есть ли среди динамовцев такой искусный стрелок? Определенные надежды подает молодой Владислав Ванат, который не смог сыграть в Салониках. Однако он также очень зависим от партнеров.