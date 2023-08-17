Киченок/Остапенко – Паркс/Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда на турнире WTA 1000 в Цинциннати
17 августа украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати в парном разряде.
Во втором раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко сразится против тандема Алиша Паркс / Тейлор Таунсенд (США). Встреча состоится вторым запуском после матча Кравиц / Пюц – Мектич / Пирс. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.
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Далее по сетке четвертая сеяная пара Дезире Кравчик / Деми Схюрс.
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