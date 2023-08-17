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WTA
17 августа 2023, 10:05 |
52
0

Киченок/Остапенко – Паркс/Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда на турнире WTA 1000 в Цинциннати

17 августа 2023, 10:05 |
52
0
Киченок/Остапенко – Паркс/Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

17 августа украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати в парном разряде.

Во втором раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко сразится против тандема Алиша Паркс / Тейлор Таунсенд (США). Встреча состоится вторым запуском после матча Кравиц / Пюц – Мектич / Пирс. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке четвертая сеяная пара Дезире Кравчик / Деми Схюрс.

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Алиша Паркс Тейлор Таунсенд Людмила Киченок WTA Цинциннати смотреть онлайн Алена Остапенко
Источник Sport.ua
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