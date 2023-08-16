Суперкубок УЕФА16 августа 2023, 23:38 | Обновлено 16 августа 2023, 23:44
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ВИДЕО. Коул Палмер сравнял счет в матче за Суперкубок УЕФА
«Манчестер Сити» и «Севилья» разыгрывают трофей в Греции
16 августа 2023, 23:38 | Обновлено 16 августа 2023, 23:44
452
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Вечером 16 августа проходит поединок за Суперкубок УЕФА, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Севилья».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Пирее (Греция) на стадионе «Георгиос Караискакис», начало – в 22:00 по киевскому времени.
Во втором тайме Коул Палмер сравнял счет для команды Пепа Гвардиолы (1:1).
ГОЛ! 1:1. Коул Палмер, 63 мин.
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