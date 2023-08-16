ВИДЕО. Коул Палмер сравнял счет в матче за Суперкубок УЕФА

Вечером 16 августа проходит поединок за Суперкубок УЕФА, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Севилья».

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Матч проходит в Пирее (Греция) на стадионе «Георгиос Караискакис», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Во втором тайме Коул Палмер сравнял счет для команды Пепа Гвардиолы (1:1).

ГОЛ! 1:1. Коул Палмер, 63 мин.