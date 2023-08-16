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Суперкубок УЕФА
16 августа 2023, 22:35 | Обновлено 16 августа 2023, 22:55
1193
0

ВИДЕО. В высоком прыжке. Эн-Несири открыл счет и удивил команду Гвардиолы

Испанская «Севилья» вышла вперед на 25-й минуте матча за Суперкубок УЕФА

16 августа 2023, 22:35 | Обновлено 16 августа 2023, 22:55
1193
0
ВИДЕО. В высоком прыжке. Эн-Несири открыл счет и удивил команду Гвардиолы
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 августа проходит поединок за Суперкубок УЕФА, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Севилья».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Пирее (Греция) на стадионе «Георгиос Караискакис», начало – в 22:00 по киевскому времени.

В высоком прыжке Эн-Несири открыл счет и удивил команду Пепа Гвардиолы.

ГОЛ! 0:1. Юссеф Эн-Несири, 25 мин.

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Источник Sport.ua
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