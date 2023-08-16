Несостоявшийся гений Барселоны. Галатасарай отдал Демира в Базель
20-летний австриец попробует проявить себя в Швейцарии
Турецкий «Галатасарай» отправил в аренду в швейцарский «Базель» 20-летнего вингера Юсуфа Демира.
Футболист проведет в «Базеле» ближайший год, однако у швейцарцев не будет опции на выкуп его контракта.
«Галатасарай» подписал Демира в сентябре минувшего года из венского «Рапида» за 6 миллионов евро. Однако за стамбульскую команду в сезоне-2022/23 вингер провел только 6 поединков, в которых не отличился результативными действиями.
Летом 2021 года Демира у «Рапида» арендовала «Барселона». За каталонскую команду Юсуф провел 9 матчей, однако не был выкуплен и уже через полгода вернулся в Австрию.
Еще ранее – в январе 2021-го – пресса сообщала, что австрийского вундеркинда Демира не прочь подписать «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
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