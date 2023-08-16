Суперкубок УЕФА16 августа 2023, 21:01 | Обновлено 16 августа 2023, 21:32
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Холанд и Гвардиол – в основе Манчестер Сити на Суперкубок УЕФА
Стали известны составы команд
16 августа 2023, 21:01 | Обновлено 16 августа 2023, 21:32
787
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Сегодня, 16 августа в Пиреях (Греция) на стадионе «Георгиос Караискакис» состоится матч за Суперкубок УЕФА 2023 года, в котором сыграют английский «Манчестер Сити» и испанская «Севилья». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы команд Пепа Гвардиолы и Хесуса Мендилибара на матч:
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Аканджи, Гвардиол, Аке, Родриго, Ковачич, Фоден, Палмер, Грилиш, Холанд
«Севилья»: Буну, Акунья, Гудель, Баде, Хесус Навас, Ракитич, Жорда, Оливер Торрес, Ламела Окампос, Эн-Несири
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