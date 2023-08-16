Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд и Гвардиол – в основе Манчестер Сити на Суперкубок УЕФА
Суперкубок УЕФА
16 августа 2023, 21:01 | Обновлено 16 августа 2023, 21:32
787
0

Холанд и Гвардиол – в основе Манчестер Сити на Суперкубок УЕФА

Стали известны составы команд

16 августа 2023, 21:01 | Обновлено 16 августа 2023, 21:32
787
0
Холанд и Гвардиол – в основе Манчестер Сити на Суперкубок УЕФА
ФК Манчестер Сити

Сегодня, 16 августа в Пиреях (Греция) на стадионе «Георгиос Караискакис» состоится матч за Суперкубок УЕФА 2023 года, в котором сыграют английский «Манчестер Сити» и испанская «Севилья». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд Пепа Гвардиолы и Хесуса Мендилибара на матч:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Аканджи, Гвардиол, Аке, Родриго, Ковачич, Фоден, Палмер, Грилиш, Холанд

«Севилья»: Буну, Акунья, Гудель, Баде, Хесус Навас, Ракитич, Жорда, Оливер Торрес, Ламела Окампос, Эн-Несири

По теме:
Севилья нашла замену Акунье
Манчестер Сити – Севилья. Прогноз и анонс на Суперкубок УЕФА
Хосе Луис МЕНДИЛИБАР: «Мы играем против лучшей команды в Европе»
Манчестер Сити Севилья Манчестер Сити - Севилья Суперкубок УЕФА стартовые составы Эрлинг Холанд Йошко Гвардиол
Источник УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таловеров покинет Славию. Назван клуб, который выкупит контракт украинца
Футбол | 16 августа 2023, 09:59 2
Таловеров покинет Славию. Назван клуб, который выкупит контракт украинца
Таловеров покинет Славию. Назван клуб, который выкупит контракт украинца

Максим станет полноценным игроком ЛАСКа

Евгений КРАСНИКОВ: «Большего, чем я дал, Днепру-1 я дать не могу»
Футбол | 16 августа 2023, 18:33 19
Евгений КРАСНИКОВ: «Большего, чем я дал, Днепру-1 я дать не могу»
Евгений КРАСНИКОВ: «Большего, чем я дал, Днепру-1 я дать не могу»

Известный функционер покидает клуб

Итоги Q3 Лиги чемпионов. Определены пары 4-го раунда квалификации ЛЧ
Футбол | 16.08.2023, 02:00
Итоги Q3 Лиги чемпионов. Определены пары 4-го раунда квалификации ЛЧ
Итоги Q3 Лиги чемпионов. Определены пары 4-го раунда квалификации ЛЧ
В субботу будет дерби. Нагорняк потерял лидеров перед матчем с Подольем
Футбол | 16.08.2023, 21:17
В субботу будет дерби. Нагорняк потерял лидеров перед матчем с Подольем
В субботу будет дерби. Нагорняк потерял лидеров перед матчем с Подольем
Что это было? Братья-близнецы ушли из команды в разгар сезона к конкуренту
Футбол | 16.08.2023, 13:40
Что это было? Братья-близнецы ушли из команды в разгар сезона к конкуренту
Что это было? Братья-близнецы ушли из команды в разгар сезона к конкуренту
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Камбек с травмой. Муж Свитолиной обыграл 15-ю ракетку в Цинциннати
ВИДЕО. Камбек с травмой. Муж Свитолиной обыграл 15-ю ракетку в Цинциннати
16.08.2023, 07:59 4
Теннис
Достойный бой с фаворитом. Сборная Украины проиграла Турции
Достойный бой с фаворитом. Сборная Украины проиграла Турции
15.08.2023, 21:51 9
Баскетбол
Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией
Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией
14.08.2023, 19:02 46
Футбол
Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
15.08.2023, 08:51 68
Футбол
Александр УСИК – о бое Фьюри с Нганну: «Это невероятная афера»
Александр УСИК – о бое Фьюри с Нганну: «Это невероятная афера»
15.08.2023, 12:27 14
Бокс
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
16.08.2023, 02:43 4
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ – о матче в Салониках: «Нас обзывали, на нас плевали»
Мирча ЛУЧЕСКУ – о матче в Салониках: «Нас обзывали, на нас плевали»
15.08.2023, 13:55 24
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию
15.08.2023, 19:52 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем