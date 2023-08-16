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  4. Клуб Роналду нацелился на Алиссона
Саудовская Аравия
16 августа 2023, 19:46 |
478
0

Клуб Роналду нацелился на Алиссона

Вратарь «Ливерпуля» может продолжить карьеру в «Аль-Насре»

16 августа 2023, 19:46 |
478
0
Клуб Роналду нацелился на Алиссона
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

Руководство «Аль-Насра» недовольно игрой основного голкипера команды Навафа Аль-Акиди и ищут ему замену. Выбор пал на одного из лучших вратарей мила – бразильца Алиссона из «Ливерпуля».

Сам 30-летний голкипер сборной Бразилии готов рассмотреть такой вариант продолжения карьеры. Контракт Алиссона с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2027 года, трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро. Алиссон выступает за «Ливерпуль» с 2018 года.

Напомним, в составе «Аль-Насра» выступают такие звездные игроки как Криштиану Роналду, Садио Мане и Марцело Брозович.

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Алиссон Ливерпуль Аль-Наср Эр-Рияд трансферы трансферы АПЛ
Источник ESPN
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