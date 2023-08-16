Клуб Роналду нацелился на Алиссона

Руководство «Аль-Насра» недовольно игрой основного голкипера команды Навафа Аль-Акиди и ищут ему замену. Выбор пал на одного из лучших вратарей мила – бразильца Алиссона из «Ливерпуля».

Сам 30-летний голкипер сборной Бразилии готов рассмотреть такой вариант продолжения карьеры. Контракт Алиссона с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2027 года, трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро. Алиссон выступает за «Ливерпуль» с 2018 года.

Напомним, в составе «Аль-Насра» выступают такие звездные игроки как Криштиану Роналду, Садио Мане и Марцело Брозович.