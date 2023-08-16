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Лига Европы
16 августа 2023, 18:15 | Обновлено 16 августа 2023, 18:20
458
1

Пресс-конференция Кучера накануне матча со Славией. Смотреть онлайн. LIVE

16 августа в 19:30 наставник СК «Днепр-1» расскажет о предстоящем матче ЛЕ

16 августа 2023, 18:15 | Обновлено 16 августа 2023, 18:20
458
1
Пресс-конференция Кучера накануне матча со Славией. Смотреть онлайн. LIVE
СК Днепр-1. Александр Кучер

Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер проводит пресс-конференцию.

Медиамероприятие проводится в Кошице (Словакия) накануне поединка команды в еврокубках.

Во втором матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы встретятся «Днепр-1» и «Славия» (17 августа)

Первая игра в Праге завершилась разгромным поражением украинского клуба со счётом 0:3.

Пресс-конференция Кучера и игрока Днепра-1. Начало – 16 августа в 19:30

Пресс-конференция коуча и игрока Славии. Начало – 16 августа в 18:15

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Лига Европы Александр Кучер пресс-конференция Славия Прага Днепр-1 Днепр-1 - Славия
Источник Sport.ua
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MrStepanovM .
обосрались знатно...хоть би очки в таблицу коефф принесли
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