Лига Европы16 августа 2023, 18:15 | Обновлено 16 августа 2023, 18:20
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Пресс-конференция Кучера накануне матча со Славией. Смотреть онлайн. LIVE
16 августа в 19:30 наставник СК «Днепр-1» расскажет о предстоящем матче ЛЕ
16 августа 2023, 18:15 | Обновлено 16 августа 2023, 18:20
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Главный тренер СК «Днепр-1» Александр Кучер проводит пресс-конференцию.
Медиамероприятие проводится в Кошице (Словакия) накануне поединка команды в еврокубках.
Во втором матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы встретятся «Днепр-1» и «Славия» (17 августа)
Первая игра в Праге завершилась разгромным поражением украинского клуба со счётом 0:3.
Пресс-конференция Кучера и игрока Днепра-1. Начало – 16 августа в 19:30
Пресс-конференция коуча и игрока Славии. Начало – 16 августа в 18:15
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