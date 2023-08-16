Тарасом Качарабой интересуются клубы из многих чемпионатов

28-летний центральный защитник пражской «Славии» Тарас Качараба привлек внимание клубов из многих мировых чемпионатов. Legioners.ua сообщает, что игроком интересуются команды из Катара, турецкой Суперлиги и чемпионата Кипра.

Также источник подтверждает заинтересованность «Маккаби» Тель-Авив и добавляет, что украинец может вернуться на родину.

В прошлом сезоне игрок провел 31 матч за «Славию» и забил 1 гол. Следует отметить, что основным он был только в первой половине сезона 2022/23, а после Нового года стал резервистом. В этом сезоне Тарас не провел ни минуты за чешский клуб.