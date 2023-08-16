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Турция
16 августа 2023, 18:05 | Обновлено 16 августа 2023, 18:18
442
0

Тарасом Качарабой интересуются клубы из многих чемпионатов

Не исключается даже возвращение в УПЛ

16 августа 2023, 18:05 | Обновлено 16 августа 2023, 18:18
442
0
Тарасом Качарабой интересуются клубы из многих чемпионатов
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Качараба

28-летний центральный защитник пражской «Славии» Тарас Качараба привлек внимание клубов из многих мировых чемпионатов. Legioners.ua сообщает, что игроком интересуются команды из Катара, турецкой Суперлиги и чемпионата Кипра.

Также источник подтверждает заинтересованность «Маккаби» Тель-Авив и добавляет, что украинец может вернуться на родину.

В прошлом сезоне игрок провел 31 матч за «Славию» и забил 1 гол. Следует отметить, что основным он был только в первой половине сезона 2022/23, а после Нового года стал резервистом. В этом сезоне Тарас не провел ни минуты за чешский клуб.

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Тарас Качараба Славия Прага Маккаби Тель-Авив трансферы трансферы УПЛ
Источник Legioners.ua
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