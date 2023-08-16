Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер близок к продлению контракта со своим бомбардиром
Украина. Премьер лига
16 августа 2023, 17:42 |
1105
1

Шахтер близок к продлению контракта со своим бомбардиром

Даниил Сикан вскоре может подписать новое соглашение с «горняками»

16 августа 2023, 17:42 |
1105
1
Шахтер близок к продлению контракта со своим бомбардиром
ФК Шахтёр. Даниил Сикан

Нападающий «Шахтера» Даниил Сикан близок к продлению контракта со своим клубом, сообщает инсайдер Игорь Бурбас. Действующее соглашение 22-летнего украинца рассчитано до конца сезона 2023/24.

Ранее сообщалось, что форвард не хочет продлевать контракт с клубом и имеет предложения из Серии А.

В прошлом сезоне Даниил провел 33 матча за «Шахтер», в которых забил 9 голов и отдал 2 ассиста. Этого хватило, чтобы стать лучшим бомбардиром команды в УПЛ. В этой кампании Сикан уже отличился первым голом. Произошло это в игре с «Александрией».

По теме:
Евгений КРАСНИКОВ: «Большего чем я дал, Днепру-1 я дать не могу»
Звездный португалец остается в Манчестер Сити
Луческу интересуется экс-полузащитником Шахтера
Даниил Сикан Шахтер Донецк продление контракта Игорь Бурбас
Источник Игорь Бурбас
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марсель без Малиновского пропустил от греков на 90+9-й и выбыл по пенальти
Футбол | 16 августа 2023, 01:23 9
Марсель без Малиновского пропустил от греков на 90+9-й и выбыл по пенальти
Марсель без Малиновского пропустил от греков на 90+9-й и выбыл по пенальти

«Панатинаикос» с Бернардом и Вербичем вышел в 4-й раунд квалификации

Динамо может купить футболиста Гремио за €10 млн
Футбол | 15 августа 2023, 19:49 23
Динамо может купить футболиста Гремио за €10 млн
Динамо может купить футболиста Гремио за €10 млн

Киевляне ведут переговоры по Бителло, но игрок не хочет переезжать в Украину

ВИДЕО. Камбек с травмой. Муж Свитолиной обыграл 15-ю ракетку в Цинциннати
Теннис | 16.08.2023, 07:59
ВИДЕО. Камбек с травмой. Муж Свитолиной обыграл 15-ю ракетку в Цинциннати
ВИДЕО. Камбек с травмой. Муж Свитолиной обыграл 15-ю ракетку в Цинциннати
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Динамо – Арис
Футбол | 16.08.2023, 16:42
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Динамо – Арис
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Динамо – Арис
Скала 1911 в дополнительное время обыграла Ниву Т на пути в 4-й раунд КУ
Футбол | 16.08.2023, 18:40
Скала 1911 в дополнительное время обыграла Ниву Т на пути в 4-й раунд КУ
Скала 1911 в дополнительное время обыграла Ниву Т на пути в 4-й раунд КУ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Summertime
2024 год где то далеко за ракетами и отключениями электроэнергии. Дожить бы до весны . Опять...
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
16.08.2023, 02:43 4
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ – о матче в Салониках: «Нас обзывали, на нас плевали»
Мирча ЛУЧЕСКУ – о матче в Салониках: «Нас обзывали, на нас плевали»
15.08.2023, 13:55 24
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на 3-е место. Кто выше горняков?
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на 3-е место. Кто выше горняков?
14.08.2023, 23:49 13
Футбол
Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией
Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией
14.08.2023, 19:02 46
Футбол
Александр УСИК – о бое Фьюри с Нганну: «Это невероятная афера»
Александр УСИК – о бое Фьюри с Нганну: «Это невероятная афера»
15.08.2023, 12:27 14
Бокс
Элина СВИТОЛИНА: «Я должна последовать совету врача»
Элина СВИТОЛИНА: «Я должна последовать совету врача»
15.08.2023, 05:42 1
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию
15.08.2023, 19:52 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем