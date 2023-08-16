Шахтер близок к продлению контракта со своим бомбардиром

Нападающий «Шахтера» Даниил Сикан близок к продлению контракта со своим клубом, сообщает инсайдер Игорь Бурбас. Действующее соглашение 22-летнего украинца рассчитано до конца сезона 2023/24.

Ранее сообщалось, что форвард не хочет продлевать контракт с клубом и имеет предложения из Серии А.

В прошлом сезоне Даниил провел 33 матча за «Шахтер», в которых забил 9 голов и отдал 2 ассиста. Этого хватило, чтобы стать лучшим бомбардиром команды в УПЛ. В этой кампании Сикан уже отличился первым голом. Произошло это в игре с «Александрией».