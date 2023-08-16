Стало известно, сколько Неймар будет зарабатывать в Аль-Хиляле

31-летний Неймар будет зарабатывать в «Аль-Хиляле» 150 миллионов евро за сезон в течение минимум двух лет. Но, кроме этой астрономической суммы, в его контракте прописаны шокирующие и даже немного странные бонусы.

Например, Неймар будет жить в доме с 25 спальными комнатами, где ему будут помогать 5 работников, сообщает издание AS. Автопарк Неймара пополнится тремя дорогими автомобилями, а также ему предоставят личный самолет. За каждую рекламу Саудовской Аравии в своих соц. сетях бразилец будет получать 500 тысяч евро.

А еще «Аль-Хиляль» будет покрывать все расходы вингера на рестораны, гостиницы и прочие развлечения, но только на выходных.