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Саудовская Аравия
16 августа 2023, 17:19 | Обновлено 16 августа 2023, 17:32
480
1

Стало известно, сколько Неймар будет зарабатывать в Аль-Хиляле

Кроме огромной зарплаты есть ряд интересных бонусов

16 августа 2023, 17:19 | Обновлено 16 августа 2023, 17:32
480
1
Стало известно, сколько Неймар будет зарабатывать в Аль-Хиляле
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

31-летний Неймар будет зарабатывать в «Аль-Хиляле» 150 миллионов евро за сезон в течение минимум двух лет. Но, кроме этой астрономической суммы, в его контракте прописаны шокирующие и даже немного странные бонусы.

Например, Неймар будет жить в доме с 25 спальными комнатами, где ему будут помогать 5 работников, сообщает издание AS. Автопарк Неймара пополнится тремя дорогими автомобилями, а также ему предоставят личный самолет. За каждую рекламу Саудовской Аравии в своих соц. сетях бразилец будет получать 500 тысяч евро.

А еще «Аль-Хиляль» будет покрывать все расходы вингера на рестораны, гостиницы и прочие развлечения, но только на выходных.

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Неймар Аль-Хиляль зарплаты бонусы трансферы
Источник AS
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Gargantua
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