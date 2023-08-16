Катерина Байндл – Юань Юэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 августа украинская теннисистка Катерина Байндл (№85 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире серии WTA 125 в Стэнфорде (США).

Во втором раунде соревнований украинка сыграет против Юэ Юань из Китая (№113 WTA). Встреча состоится 1-м запуском. Время начала поединка – 20:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Чжуо Суань Бай из Китая (№136 WTA).

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