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WTA
16 августа 2023, 16:27 | Обновлено 16 августа 2023, 17:49
417
0

Катерина Байндл – Юань Юэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире WTA 125 в Стэнфорде

16 августа 2023, 16:27 | Обновлено 16 августа 2023, 17:49
417
0
Катерина Байндл – Юань Юэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Катерина Байндл

16 августа украинская теннисистка Катерина Байндл (№85 WTA) продолжит выступления на хардовом турнире серии WTA 125 в Стэнфорде (США).

Во втором раунде соревнований украинка сыграет против Юэ Юань из Китая (№113 WTA). Встреча состоится 1-м запуском. Время начала поединка – 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Чжуо Суань Бай из Китая (№136 WTA).

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Источник Sport.ua
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