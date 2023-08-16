Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Гаэль Монфис – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
16 августа 2023, 15:59 | Обновлено 16 августа 2023, 16:00
136
0

Гаэль Монфис – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире WTA 1000 в Цинциннати

16 августа 2023, 15:59 | Обновлено 16 августа 2023, 16:00
136
0
Гаэль Монфис – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

16 августа французский теннисист Гаэль Монфис (№211 ATP) продолжит выступления на Мастерсе в Цинциннати.

Во втором раунде основы муж Элины Свитолиной сразится против Алекса Де Минаура из Австралии (№12 ATP). Встреча состоится 3-м запуском после матча Пюрсел – Рууд. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисисты играли один раз, Монфис победил.

В следующем раунде победитель сразится против Алехандро Давидовича Фокина (№23 ATP) или Новака Джоковича (№2 ATP).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Гаэль МОНФИС – о травме: «Физио очень помог. Сказал, что связка в порядке»
50 побед в сезоне. Алькарас выиграл стартовый матч на Мастерсе в Цинциннати
ВИДЕО. Камбек с травмой. Муж Свитолиной обыграл 15-ю ракетку в Цинциннати
Алекс де Минаур ATP Цинциннати Гаэль Монфис смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калинина упустила отличный шанс обыграть пятую ракетку мира в Цинциннати
Теннис | 16 августа 2023, 01:04 24
Калинина упустила отличный шанс обыграть пятую ракетку мира в Цинциннати
Калинина упустила отличный шанс обыграть пятую ракетку мира в Цинциннати

Украинка вела 5:1 в третьем сете против Онс Жабер из Туниса, но проиграла на тай-брейке

Итоги Q3 Лиги чемпионов. Определены пары 4-го раунда квалификации ЛЧ
Футбол | 16 августа 2023, 02:00 1
Итоги Q3 Лиги чемпионов. Определены пары 4-го раунда квалификации ЛЧ
Итоги Q3 Лиги чемпионов. Определены пары 4-го раунда квалификации ЛЧ

Греческий «Панатинаикос» выбил из борьбы французский «Марсель»

Топ-5 «белых» игроков нового сезона НБА
Баскетбол | 16.08.2023, 13:12
Топ-5 «белых» игроков нового сезона НБА
Топ-5 «белых» игроков нового сезона НБА
Марсель без Малиновского пропустил от греков на 90+9-й и выбыл по пенальти
Футбол | 16.08.2023, 01:23
Марсель без Малиновского пропустил от греков на 90+9-й и выбыл по пенальти
Марсель без Малиновского пропустил от греков на 90+9-й и выбыл по пенальти
ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»
Футбол | 15.08.2023, 16:34
ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»
ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на 3-е место. Кто выше горняков?
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на 3-е место. Кто выше горняков?
14.08.2023, 23:49 13
Футбол
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
ВИДЕО. Месси забил супергол издалека за Интер Майами в полуфинале Кубка лиг
16.08.2023, 02:43 4
Футбол
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
16.08.2023, 15:10 1
Футбол
Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией
Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией
14.08.2023, 19:02 46
Футбол
Ассист Кривцова, гол Месси. Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг
Ассист Кривцова, гол Месси. Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг
16.08.2023, 04:09 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Рекордный трансфер! Мойсес Кайседо стал футболистом Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Рекордный трансфер! Мойсес Кайседо стал футболистом Челси
14.08.2023, 20:45 19
Футбол
Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу
Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу
15.08.2023, 13:06 2
Футбол
Достойный бой с фаворитом. Сборная Украины проиграла Турции
Достойный бой с фаворитом. Сборная Украины проиграла Турции
15.08.2023, 21:51 9
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем