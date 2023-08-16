Гаэль Монфис – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире WTA 1000 в Цинциннати
16 августа французский теннисист Гаэль Монфис (№211 ATP) продолжит выступления на Мастерсе в Цинциннати.
Во втором раунде основы муж Элины Свитолиной сразится против Алекса Де Минаура из Австралии (№12 ATP). Встреча состоится 3-м запуском после матча Пюрсел – Рууд. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.
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Ранее теннисисты играли один раз, Монфис победил.
В следующем раунде победитель сразится против Алехандро Давидовича Фокина (№23 ATP) или Новака Джоковича (№2 ATP).
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