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  4. Bild: Беллингем портил атмосферу в Боруссии
Германия
16 августа 2023, 14:44 | Обновлено 16 августа 2023, 14:53
1432
0

Bild: Беллингем портил атмосферу в Боруссии

Игроки считают, что без него Дортмунду будет лучше

16 августа 2023, 14:44 | Обновлено 16 августа 2023, 14:53
1432
0
Bild: Беллингем портил атмосферу в Боруссии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Игроки дортмундской «Боруссии» рады, что 20-летний Джуд Беллингем покинул команду и перешел в «Реал», сообщает Bild. Несмотря на очевидное положительное влияние на игру команды, Беллингема никогда не любили его партнеры по команде.

Одна из главных причин этого: эгоизм и самовлюбленность игрока. Очень показательно то, как англичанин благодарил болельщиков после матчей. Он ждал, пока вся команда сделает круг по стадиону, и только потом сам выходил к фанатам, чтобы одному получать все аплодисменты.

Источник также вспоминает эпизод с матча Лиги чемпионов в феврале 2022 года, когда Джуд прямо на поле накричал на Нико Шульца за неточную передачу:

«Ты не можешь отдать проклятый пас! Ты идиот! Каждый проклятый раз!»

Игроки «Боруссии» всегда чувствовали, что команда для Беллингема – не главное, он постоянно был сфокусирован только на себе, несмотря на роль второго вице-капитана.

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Джуд Беллингем Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Нико Шульц трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги Bild
Источник Bild
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