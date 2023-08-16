Bild: Беллингем портил атмосферу в Боруссии

Игроки дортмундской «Боруссии» рады, что 20-летний Джуд Беллингем покинул команду и перешел в «Реал», сообщает Bild. Несмотря на очевидное положительное влияние на игру команды, Беллингема никогда не любили его партнеры по команде.

Одна из главных причин этого: эгоизм и самовлюбленность игрока. Очень показательно то, как англичанин благодарил болельщиков после матчей. Он ждал, пока вся команда сделает круг по стадиону, и только потом сам выходил к фанатам, чтобы одному получать все аплодисменты.

Источник также вспоминает эпизод с матча Лиги чемпионов в феврале 2022 года, когда Джуд прямо на поле накричал на Нико Шульца за неточную передачу:

«Ты не можешь отдать проклятый пас! Ты идиот! Каждый проклятый раз!»

Игроки «Боруссии» всегда чувствовали, что команда для Беллингема – не главное, он постоянно был сфокусирован только на себе, несмотря на роль второго вице-капитана.