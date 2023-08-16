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Украина. Первая лига
16 августа 2023, 13:40 | Обновлено 16 августа 2023, 14:09
1977
0

Что это было? Братья-близнецы ушли из команды в разгар сезона к конкуренту

Футболисты уже определились с новым клубом

16 августа 2023, 13:40 | Обновлено 16 августа 2023, 14:09
1977
0
Что это было? Братья-близнецы ушли из команды в разгар сезона к конкуренту

Сегодня Sport.ua поделился с читателями инсайдерской информацией о грядущем переходе близнецов Василия и Петра Луцивых из «Хуста» в «Металлист».

С просьбой прояснить ситуацию с уходом основных нападающих корреспондент сайта обратился к главному тренеру закарпатского клуба Владимиру Цыткину.

«Луцивы ушли из команды. Куда они ушли — их дело», — сказал наставник «Хуста».

«Хуст» и «Металлист» выступают в одной группе Первой лиги. В стартовых трех турах обе команды набрали по 1 очку. «Хуст» в ближайшую субботу сыграет дома с «Агробизнесом». «Металлист» днем позже встретится в Тернополе с местной «Нивой».

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Хуст Металлист Харьков
Источник Sport.ua
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