Что это было? Братья-близнецы ушли из команды в разгар сезона к конкуренту
Футболисты уже определились с новым клубом
Сегодня Sport.ua поделился с читателями инсайдерской информацией о грядущем переходе близнецов Василия и Петра Луцивых из «Хуста» в «Металлист».
С просьбой прояснить ситуацию с уходом основных нападающих корреспондент сайта обратился к главному тренеру закарпатского клуба Владимиру Цыткину.
«Луцивы ушли из команды. Куда они ушли — их дело», — сказал наставник «Хуста».
«Хуст» и «Металлист» выступают в одной группе Первой лиги. В стартовых трех турах обе команды набрали по 1 очку. «Хуст» в ближайшую субботу сыграет дома с «Агробизнесом». «Металлист» днем позже встретится в Тернополе с местной «Нивой».
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