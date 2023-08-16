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Англия
16 августа 2023, 06:40 | Обновлено 16 августа 2023, 07:03
45
0

КПР – Норвич. Прогноз и анонс на матч 1/64 финала Кубка английской лиги

Поединок состоится 16 августа в 21:45 по Киеву

16 августа 2023, 06:40 | Обновлено 16 августа 2023, 07:03
45
0
КПР – Норвич. Прогноз и анонс на матч 1/64 финала Кубка английской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

16 августа на «Лофтус Роуд» пройдет матч 1/64 финала Кубка Англии, в котором «Куинз Парк Рейнджерс» встретится с «Норвичем». Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Куинз Парк Рейнджерс

Команда относительно недавно были участником Премьер-Лиги, причем не лишенным амбиций. Это потом оказалось, что Тони Фернандес это обеспечивал, идя на нарушения финансовых правил. Клуб, правда, тогда обошелся не самым суровым наказанием. Но в итоге обручи и так постепенно теряли позиции. В итоге в прошлом сезоне было только 20-е место в Чемпионшипе, над самой зоной вылета. Впрочем, и это было неплохим итогом работы Гарета Эйнсуорта, что стал тренером только в феврале. Без особых ожиданий начинали и новый сезон, пусть даже состав пополнили толковыми игроками - Беговичем, Фоксом, Куком и Колбеком. Многие дебютировали уже против Уотфорда, что не спасло от провала: разгромно уступили 0-4, причем все голы пропустили уже в 1-м тайме. Впрочем, реабилитировались уже с Кардиффом, обыграв того 2-1.

Норвич

Клуб стал серьезным разочарованием прошлого сезона. Все-таки все привыкли рассматривать канареек как английского футбольного лифта, который не дотягивает до уровня Премьер-Лиги, но при этом в Чемпионшипе это был гранд. В итоге же фаворит розыгрыша закончил аж на 13-й позиции - явно ниже ожидаемого. Отвоевывать позиции все-таки доверили Дэвиду Вагнеру, что трудился с января. В новом сезоне получилось начать с домашней победы, но очень волевой: пропустив первыми от Халла, команда ответила мячами в добавленное к таймам время. Итоговые 2-1 оформили голом на 96-й минуте. А вот с Саутгемптоном, наоборот, перед самым финальным свистком упустили победу, закончив 4-4.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне клубы оба поединка завершили ничьими - 0-0 в Норвиче, 1-1 в Лондоне.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Но тут встречаются зрелищные клубы - ставим на обе забьют (коэффициент - 1,69).

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Куинз Парк Рейнджерс Норвич Кубок английской лиги по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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