Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 августа
Другие новости
16 августа 2023, 06:20 | Обновлено 16 августа 2023, 06:58
102
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 августа

Важные события во всех видах спорта

16 августа 2023, 06:20 | Обновлено 16 августа 2023, 06:58
102
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 августа
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 16 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Австралия (Ж) – Англия (Ж)

Favbet 3.47 – 3.10 – 2.41

19:00 Флора – Фарул

Favbet 3.00 – 3.26 – 2.40

22:00 Манчестер Сити – Севилья

Favbet 1.39 – 5.13 – 9.75

ТЕННИС

19:30 Лоренцо Сонего – Тейлор Фритц

Favbet 4.39 – 1.22

21:00 Стефанос Циципас – Брендон Шелтон

Favbet 1.28 – 3.75

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 августа
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию
Футбол | 15 августа 2023, 19:52 17
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию

Бразильский форвард будет выступать за «Аль-Хиляль»

ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»
Футбол | 15 августа 2023, 16:34 38
ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»
ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»

Виктор Леоненко раскритиковал Цыганкова за призыв поддержать «Динамо Киев»

ВИДЕО. Идеальный пас. Кривцов сделал ассист за Интер Майами в полуфинале КЛ
Футбол | 16.08.2023, 02:23
ВИДЕО. Идеальный пас. Кривцов сделал ассист за Интер Майами в полуфинале КЛ
ВИДЕО. Идеальный пас. Кривцов сделал ассист за Интер Майами в полуфинале КЛ
Ассист Кривцова, гол Месси. Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг
Футбол | 16.08.2023, 04:09
Ассист Кривцова, гол Месси. Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг
Ассист Кривцова, гол Месси. Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг
Мирча ЛУЧЕСКУ – о матче в Салониках: «Нас обзывали, на нас плевали»
Футбол | 15.08.2023, 13:55
Мирча ЛУЧЕСКУ – о матче в Салониках: «Нас обзывали, на нас плевали»
Мирча ЛУЧЕСКУ – о матче в Салониках: «Нас обзывали, на нас плевали»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на 3-е место. Кто выше горняков?
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на 3-е место. Кто выше горняков?
14.08.2023, 23:49 13
Футбол
ВИДЕО. 43-летняя Винус неожиданно обыграла россиянку из топ-20 в Цинциннати
ВИДЕО. 43-летняя Винус неожиданно обыграла россиянку из топ-20 в Цинциннати
15.08.2023, 11:20 3
Теннис
Элина СВИТОЛИНА: «Я должна последовать совету врача»
Элина СВИТОЛИНА: «Я должна последовать совету врача»
15.08.2023, 05:42 1
Теннис
Разрушенный Метеор: первая школа Баюл, дом Днепра и медали в хоккее
Разрушенный Метеор: первая школа Баюл, дом Днепра и медали в хоккее
15.08.2023, 13:59 1
Хоккей
Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
Останется в Бухаресте? Луческу на грани отставки из Динамо: названо условие
15.08.2023, 08:51 67
Футбол
Мудрик упустил супершанс, отставка Манчини, баскетболисты – в полуфинале
Мудрик упустил супершанс, отставка Манчини, баскетболисты – в полуфинале
14.08.2023, 08:30
Футбол
Фанаты требуют Лунина в основе Реала
Фанаты требуют Лунина в основе Реала
15.08.2023, 11:52 16
Футбол
Ради US Open. Свитолина отказалась от выступлений в Цинциннати
Ради US Open. Свитолина отказалась от выступлений в Цинциннати
15.08.2023, 03:16 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем