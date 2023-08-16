Другие новости16 августа 2023, 06:20 | Обновлено 16 августа 2023, 06:58
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 августа
Важные события во всех видах спорта
16 августа 2023, 06:20 | Обновлено 16 августа 2023, 06:58
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В среду, 16 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 Австралия (Ж) – Англия (Ж)
19:00 Флора – Фарул
22:00 Манчестер Сити – Севилья
ТЕННИС
19:30 Лоренцо Сонего – Тейлор Фритц
21:00 Стефанос Циципас – Брендон Шелтон
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