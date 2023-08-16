СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 августа

В среду, 16 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Австралия (Ж) – Англия (Ж)

3.47 – 3.10 – 2.41

19:00 Флора – Фарул

3.00 – 3.26 – 2.40

22:00 Манчестер Сити – Севилья

1.39 – 5.13 – 9.75

ТЕННИС

19:30 Лоренцо Сонего – Тейлор Фритц

4.39 – 1.22

21:00 Стефанос Циципас – Брендон Шелтон

1.28 – 3.75