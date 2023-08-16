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Серветт
15.08.2023 21:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 1 : 1
Глазго Рейнджерс Проходит дальше
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Лига чемпионов
16 августа 2023, 00:51 | Обновлено 16 августа 2023, 01:44
80
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Рейнджерс удержал перевес. ПСВ разгромил Штурм и прошел в Q4 ЛЧ

Стали известны клубы, которые прошли в 4-й раунд Лиги чемпионов

16 августа 2023, 00:51 | Обновлено 16 августа 2023, 01:44
80
0
Рейнджерс удержал перевес. ПСВ разгромил Штурм и прошел в Q4 ЛЧ
Twitter. Серветт – Рейнджерс

Вечером 15 августа состоялись ответные матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Завершилось противостояние между «Серветт» и «Рейнджерс». Поскольку первый матч закончился победой шотландцев со счётом 2:1, во втором матче швейцарцам нужна была победа с разницей в 2 мяча и больше. Кутеша забил быстрый гол, но Серветт пропустил на 50-й минуте мяч от светло-синих и не смог пробиться в Q4 Лиги чемпионов.

В поединке «Штурма» и «ПСВ» австрийцы, после разгромного поражения от нидерландцев, не имели шансов отыграться на своем поле. Красно-белые выиграли ещё раз, разгромил соперникапо сумме двух матчей – 7:2.

Лига чемпионов 2023/24

3-й раунд квалификации. Ответные матчи, 15 августа

Серветт (Швейцария) Рейнджерс (Шотландия) – 1:1 (первый матч – 1:2)

Голы: Кутеша, 22 – Тавернье, 50

Штурм Грац (Австрия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:3 (первый матч – 1:4)

Голы: Вик, 26 – Верман, 32, де Йонг, 40, Пепи, 85 (пен)

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Серветт Глазго Рейнджерс Штурм Грац ПСВ Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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