Рейнджерс удержал перевес. ПСВ разгромил Штурм и прошел в Q4 ЛЧ
Стали известны клубы, которые прошли в 4-й раунд Лиги чемпионов
Вечером 15 августа состоялись ответные матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.
Завершилось противостояние между «Серветт» и «Рейнджерс». Поскольку первый матч закончился победой шотландцев со счётом 2:1, во втором матче швейцарцам нужна была победа с разницей в 2 мяча и больше. Кутеша забил быстрый гол, но Серветт пропустил на 50-й минуте мяч от светло-синих и не смог пробиться в Q4 Лиги чемпионов.
В поединке «Штурма» и «ПСВ» австрийцы, после разгромного поражения от нидерландцев, не имели шансов отыграться на своем поле. Красно-белые выиграли ещё раз, разгромил соперникапо сумме двух матчей – 7:2.
Лига чемпионов 2023/24
3-й раунд квалификации. Ответные матчи, 15 августа
Серветт (Швейцария) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:1 (первый матч – 1:2)
Голы: Кутеша, 22 – Тавернье, 50
Штурм Грац (Австрия) – ПСВ (Нидерланды) – 1:3 (первый матч – 1:4)
Голы: Вик, 26 – Верман, 32, де Йонг, 40, Пепи, 85 (пен)
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