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Лига Чемпионов
Динамо Загреб
15.08.2023 21:00 – FT 1 : 2
АЕК
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
15 августа 2023, 23:07 |
832
0

Динамо Загреб проиграл АЕКу, Михайличенко отыграл весь матч

Волевая победа греческого клуба

15 августа 2023, 23:07 |
832
0
Динамо Загреб проиграл АЕКу, Михайличенко отыграл весь матч
ФК Динамо Загреб. Богдан Михайличенко

В то время, как в остальных парах третьего раунда квалификации Лиги чемпионов проходят уже вторые матчи, «Динамо» Загреб и АЕК провели лишь первый поединок. Матч недельной давности в Афинах был отменен из-за массовой драки, которая завершилась гибелью греческого фаната.

В основном составе «Динамо» Загреб на матч вышел украинец Богдан Михайличенко. Однако он хорватам не помог – АЕК одержал волевую победу на выезде.

«Динамо» Загреб – АЕК – 1:2
Голы: Булат 39 – Цубер 59, Галанопулос 90

Ответный матч состоится в субботу, 19 августа.

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Динамо Загреб АЕК Афины Лига чемпионов Богдан Михайличенко
Источник Sport.ua
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