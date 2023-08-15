Динамо Загреб проиграл АЕКу, Михайличенко отыграл весь матч
Волевая победа греческого клуба
В то время, как в остальных парах третьего раунда квалификации Лиги чемпионов проходят уже вторые матчи, «Динамо» Загреб и АЕК провели лишь первый поединок. Матч недельной давности в Афинах был отменен из-за массовой драки, которая завершилась гибелью греческого фаната.
В основном составе «Динамо» Загреб на матч вышел украинец Богдан Михайличенко. Однако он хорватам не помог – АЕК одержал волевую победу на выезде.
«Динамо» Загреб – АЕК – 1:2
Голы: Булат 39 – Цубер 59, Галанопулос 90
Ответный матч состоится в субботу, 19 августа.
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