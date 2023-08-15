Унаи МЕЛЬГОСА: «Считаю себя частью проекта Реброва»

Новый главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса после семинара, который организовал Сергей Ребров в Ужгороде, рассказал о своей роли в системе сборных Украины разных возрастов:

«Я считаю себя частью проекта Сергея Реброва, ведь молодежная сборная является своеобразным мостом для попадания игроков в главную команду. Моя роль — готовить футболистов, чтобы они быстро адаптировались к национальной сборной. Кроме того, я координатор взаимодействия между командами U-17, U-19 и U-21, где передо мной стоят очень похожие задачи — имплементировать игроков в более взрослые команды.

В Ужгороде мы работали именно для того, чтобы запустить процесс, инициированный Сергеем Ребровым. Мы взаимодействовали со специалистами, уже долгое время работающими в УАФ. Мы обсуждали идеи игры, работу с игроками, которых нужно подготовить в национальную сборную».

В семинаре принимали участие наставники сборных Украины всех возрастных категорий.