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  4. Унаи МЕЛЬГОСА: «Считаю себя частью проекта Реброва»
Сборная УКРАИНЫ
15 августа 2023, 22:13 |
499
0

Унаи МЕЛЬГОСА: «Считаю себя частью проекта Реброва»

Тренер сборной Украины U-21 – о координации между командами разных возрастов

15 августа 2023, 22:13 |
499
0
Унаи МЕЛЬГОСА: «Считаю себя частью проекта Реброва»
УАФ. Унаи Мельгоса

Новый главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса после семинара, который организовал Сергей Ребров в Ужгороде, рассказал о своей роли в системе сборных Украины разных возрастов:

«Я считаю себя частью проекта Сергея Реброва, ведь молодежная сборная является своеобразным мостом для попадания игроков в главную команду. Моя роль — готовить футболистов, чтобы они быстро адаптировались к национальной сборной. Кроме того, я координатор взаимодействия между командами U-17, U-19 и U-21, где передо мной стоят очень похожие задачи — имплементировать игроков в более взрослые команды.

В Ужгороде мы работали именно для того, чтобы запустить процесс, инициированный Сергеем Ребровым. Мы взаимодействовали со специалистами, уже долгое время работающими в УАФ. Мы обсуждали идеи игры, работу с игроками, которых нужно подготовить в национальную сборную».

В семинаре принимали участие наставники сборных Украины всех возрастных категорий.

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Унаи Мельгоса сборная Украины по футболу сборная Украины по футболу U-21 Сергей Ребров
Источник Украинская ассоциация футбола
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