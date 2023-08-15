Дмитрий РИЗНЫК: «Желаю Трубину только успехов»

Голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык оценил старт сезона в исполнении команды (7 очков в трех турах УПЛ):

— Почему пока «Шахтеру» не удается выигрывать с запасом?

— Не знаю. Возможно, необходимо еще больше тренироваться, чтобы наши победы были более убедительными. Возможно, уже вскоре так и будет.

— Как у тебя была коммуникация с Дмитрием Чигринским, который вернулся в «Шахтер»?

— Все было отлично. Дмитрий – легенда «Шахтера». Приятно было играть не только с Чигринским, но и с остальными защитниками. Я был уверен в партнерах.

— Твой партнер Анатолий Трубин покинул «Шахтер» и подписал контракт с «Бенфикой». Как ты попрощался с ним?

— После матча в Лондоне Анатолий попрощался со всеми игроками и персоналом. Я ему желаю только успехов. Анатолий Трубин – хороший человек и он заслуживает всего наилучшего.