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  4. Дмитрий РИЗНЫК: «Желаю Трубину только успехов»
Украина. Премьер лига
15 августа 2023, 21:34 | Обновлено 15 августа 2023, 21:54
347
0

Дмитрий РИЗНЫК: «Желаю Трубину только успехов»

Голкипер «Шахтера» – о своем экс-партнере по команде

15 августа 2023, 21:34 | Обновлено 15 августа 2023, 21:54
347
0
Дмитрий РИЗНЫК: «Желаю Трубину только успехов»
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

Голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык оценил старт сезона в исполнении команды (7 очков в трех турах УПЛ):

— Почему пока «Шахтеру» не удается выигрывать с запасом?
— Не знаю. Возможно, необходимо еще больше тренироваться, чтобы наши победы были более убедительными. Возможно, уже вскоре так и будет.

— Как у тебя была коммуникация с Дмитрием Чигринским, который вернулся в «Шахтер»?
— Все было отлично. Дмитрий – легенда «Шахтера». Приятно было играть не только с Чигринским, но и с остальными защитниками. Я был уверен в партнерах.

— Твой партнер Анатолий Трубин покинул «Шахтер» и подписал контракт с «Бенфикой». Как ты попрощался с ним?
— После матча в Лондоне Анатолий попрощался со всеми игроками и персоналом. Я ему желаю только успехов. Анатолий Трубин – хороший человек и он заслуживает всего наилучшего.

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Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк Анатолий Трубин Дмитрий Чигринский
Источник Sportarena
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