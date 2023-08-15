Качарабу ждут в Израиле. Он может покинуть Славию
Украинский защитник может перейти в «Маккаби» Тель-Авив
Украинский защитник Тарас Качараба может в ближайшее время покинуть пражскую «Славию». По информации израильских СМИ, в его услугах активно заинтересован «Маккаби» Тель-Авив.
Качараба больше не входит в планы главного тренера «Славии» Йиндриха Трпишовски и в нынешнем сезоне еще ни разу не появлялся на поле в официальных матчах.
Судьба Качарабы определится после того, как стане известно, попадет ли «Славия» в групповой этап Лиги Европы. Сумма трансфера оценивается в 1,3 миллиона евро. 28-летний защитник сборной Украины выступает за «Славию» с января 2021 года.
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