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Украина. Премьер лига
15 августа 2023, 17:29 | Обновлено 15 августа 2023, 18:11
333
0

К закрытию трансферного «окна» в Колосе еще будут новички

Команда ищет усиление

15 августа 2023, 17:29 | Обновлено 15 августа 2023, 18:11
333
0
К закрытию трансферного «окна» в Колосе еще будут новички

Один из лидеров УПЛ – «Колос» продолжает проводить активную селекционную работу.

Как стало известно Sport.ua к закрытию трансферного «окна» кузнецы планируют усилиться еще 1-2 новобранцами. Достаточно сказать, что у клубных скаутов на «карандаше» находятся сразу четыре вратаря – потенциальные новички, хотя после перехода Евгения Волынца в «Днепр-1», в «Колосе» остались надежные голкиперы Кирилл Фесюн, Валентин Горох и перспективный Иван Пахолюк.

В «Колосе» прилагают усилия, чтобы на каждую позицию было по два равноценных игрока, потому что именно короткая скамья запасных подводила в прошлом сезоне ковалевцев в ключевые моменты.

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Колос Ковалевка
Источник Sport.ua
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