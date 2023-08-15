К закрытию трансферного «окна» в Колосе еще будут новички
Команда ищет усиление
Один из лидеров УПЛ – «Колос» продолжает проводить активную селекционную работу.
Как стало известно Sport.ua к закрытию трансферного «окна» кузнецы планируют усилиться еще 1-2 новобранцами. Достаточно сказать, что у клубных скаутов на «карандаше» находятся сразу четыре вратаря – потенциальные новички, хотя после перехода Евгения Волынца в «Днепр-1», в «Колосе» остались надежные голкиперы Кирилл Фесюн, Валентин Горох и перспективный Иван Пахолюк.
В «Колосе» прилагают усилия, чтобы на каждую позицию было по два равноценных игрока, потому что именно короткая скамья запасных подводила в прошлом сезоне ковалевцев в ключевые моменты.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
21-летний опорный хавбек из Эквадора перешел из «Брайтона» за £115 млн
Главный тренер «Динамо» просит у румын поддержки в ответном матче