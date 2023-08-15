К закрытию трансферного «окна» в Колосе еще будут новички

Один из лидеров УПЛ – «Колос» продолжает проводить активную селекционную работу.

Как стало известно Sport.ua к закрытию трансферного «окна» кузнецы планируют усилиться еще 1-2 новобранцами. Достаточно сказать, что у клубных скаутов на «карандаше» находятся сразу четыре вратаря – потенциальные новички, хотя после перехода Евгения Волынца в «Днепр-1», в «Колосе» остались надежные голкиперы Кирилл Фесюн, Валентин Горох и перспективный Иван Пахолюк.

В «Колосе» прилагают усилия, чтобы на каждую позицию было по два равноценных игрока, потому что именно короткая скамья запасных подводила в прошлом сезоне ковалевцев в ключевые моменты.