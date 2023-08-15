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  4. Гаэль Монфис – Кэмерон Норри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
15 августа 2023, 16:05 |
360
0

Гаэль Монфис – Кэмерон Норри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире WTA 1000 в Цинциннати

15 августа 2023, 16:05 |
360
0
Гаэль Монфис – Кэмерон Норри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

15 августа французский теннисист Гаэль Монфис (№211 ATP) начнет выступления на Мастерсе в Цинциннати.

В первом раунде основы муж Элины Свитолиной сразится против Кэмерона Норри из Великобритании (№15 WTA). Встреча состоится 4-м запуском после матча Чачич / Джокович – Маррей / Винус. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисисты играли дважды, Монфис не проигрывал.

В следующем раунде победлитель сразится против Алекса Де Минаура (№12 ATP) или Джей-Джея Вульфа (№44 ATP).

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Кэмерон Норри Гаэль Монфис ATP Цинциннати смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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