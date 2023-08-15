Гаэль Монфис – Кэмерон Норри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 августа французский теннисист Гаэль Монфис (№211 ATP) начнет выступления на Мастерсе в Цинциннати.

В первом раунде основы муж Элины Свитолиной сразится против Кэмерона Норри из Великобритании (№15 WTA). Встреча состоится 4-м запуском после матча Чачич / Джокович – Маррей / Винус. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.

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Ранее теннисисты играли дважды, Монфис не проигрывал.

В следующем раунде победлитель сразится против Алекса Де Минаура (№12 ATP) или Джей-Джея Вульфа (№44 ATP).

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