Гаэль Монфис – Кэмерон Норри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире WTA 1000 в Цинциннати
15 августа французский теннисист Гаэль Монфис (№211 ATP) начнет выступления на Мастерсе в Цинциннати.
В первом раунде основы муж Элины Свитолиной сразится против Кэмерона Норри из Великобритании (№15 WTA). Встреча состоится 4-м запуском после матча Чачич / Джокович – Маррей / Винус. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.
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Ранее теннисисты играли дважды, Монфис не проигрывал.
В следующем раунде победлитель сразится против Алекса Де Минаура (№12 ATP) или Джей-Джея Вульфа (№44 ATP).
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