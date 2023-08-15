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  4. Киченок/Остапенко – Мухова/Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
15 августа 2023, 14:38 |
279
0

Киченок/Остапенко – Мухова/Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире WTA 1000 в Цинциннати

15 августа 2023, 14:38 |
279
0
Киченок/Остапенко – Мухова/Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

В ночь со вторника на среду августа украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати в парном разряде.

В первом раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко сразится против тандема Каролина Мухова / Маркета Вондроушова (Чехия). Встреча состоится шестым запуском после матча Брэди – Векич. Ориентировочное время начала поединка – 01:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Алиша Паркс / Тейлор Таунсенд – Латиша Чань / Чжаосюань Ян.

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WTA Цинциннати смотреть онлайн Людмила Киченок Алена Остапенко Каролина Мухова Маркета Вондроушова
Источник Sport.ua
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