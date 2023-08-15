Киченок/Остапенко – Мухова/Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире WTA 1000 в Цинциннати
В ночь со вторника на среду августа украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати в парном разряде.
В первом раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко сразится против тандема Каролина Мухова / Маркета Вондроушова (Чехия). Встреча состоится шестым запуском после матча Брэди – Векич. Ориентировочное время начала поединка – 01:30 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Алиша Паркс / Тейлор Таунсенд – Латиша Чань / Чжаосюань Ян.
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