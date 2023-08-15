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Украина. Премьер лига
15 августа 2023, 13:15 |
185
0

Стало известно, когда новичок Колоса Рангел вернется на поле

У легионера проблемы

15 августа 2023, 13:15 |
185
0
Стало известно, когда новичок Колоса Рангел вернется на поле

Последний летний новичок «Колоса» – бразильский нападающий Рангел еще только восстанавливается после травмы бедра, которую он получил, защищая цвета своей предыдущей команды – «Риги».

Как стало известно Sport.ua, ожидается, что Рангел начнет заниматься в общей группе после возвращения «Колоса» из Львова, где он 19 августа померяется силами в календарном матче с «Движением». Хотя в «Колосе» не форсируют возвращение латиноамериканца в строй и его дебют, в лучшем случае, состоится 2 сентября в поединке 6 тура – с «Кривбассом».

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Источник Sport.ua
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