Ангелина Калинина – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

Во втором раунде основы украинка сразится против Онс Жабер из Туниса (№5 WTA). Встреча состоится 4-м запуском после матча Зверев – Димитров. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА