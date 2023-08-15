Ангелина Калинина – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире WTA 1000 в Цинциннати
15 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати.
Во втором раунде основы украинка сразится против Онс Жабер из Туниса (№5 WTA). Встреча состоится 4-м запуском после матча Зверев – Димитров. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 22:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.
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