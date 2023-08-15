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  4. Ангелина Калинина – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
15 августа 2023, 12:40 |
758
1

Ангелина Калинина – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире WTA 1000 в Цинциннати

15 августа 2023, 12:40 |
758
1
Ангелина Калинина – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

15 августа украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

Во втором раунде основы украинка сразится против Онс Жабер из Туниса (№5 WTA). Встреча состоится 4-м запуском после матча Зверев – Димитров. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.

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Источник Sport.ua
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Vitason
Жабер, очень сложно будет пройти,для нынешнего состояния Ангелины невозможно!
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