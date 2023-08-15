Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 90 минут Игнатенко. Бордо выиграл матч в Лиге 2, какая оценка украинца?
Франция
15 августа 2023, 10:06 |
635
0

90 минут Игнатенко. Бордо выиграл матч в Лиге 2, какая оценка украинца?

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «жирондистов»

15 августа 2023, 10:06 |
635
0
90 минут Игнатенко. Бордо выиграл матч в Лиге 2, какая оценка украинца?
Getty Images/Global Images Ukraine

14 августа состоялся матч 2-го тура Лиги 2 между клубами «Бордо» и «Конкарно». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «жирондистов».

Единственный гол на 90+8-й минуте забил Йоанн Барбе с пенальти.

Украинский полузащитник хозяев Даниил Игнатенко вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь поединок. Результативными действиями отличиться не смог.

После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 6.8 баллов. Такой показатель Даниила является одним из худших в составе «Бордо».

Оценки SofaScore за матч Бордо – Конкарно – 1:0

По теме:
ВИДЕО. Страсбург без Соболя обыграл Лион в 1-м туре Лиги 1 2023/24
Веселый день в Лиге 1 – 24 гола за 5 матчей
ВИДЕО. Без Мбаппе и Неймара не справились. ПСЖ не смог обыграть Лорьян
Даниил Игнатенко SofaScore чемпионат Франции по футболу Лига 2 Бордо
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забытые эмоции. Винус Уильямс сенсационно победила на турнире в Цинциннати
Теннис | 15 августа 2023, 01:15 2
Забытые эмоции. Винус Уильямс сенсационно победила на турнире в Цинциннати
Забытые эмоции. Винус Уильямс сенсационно победила на турнире в Цинциннати

Американка выиграла у соперницы из топ-20 мирового рейтинга

Источник: Сандерленд направил Заре финальное предложение по переходу Русина
Футбол | 15 августа 2023, 06:59 1
Источник: Сандерленд направил Заре финальное предложение по переходу Русина
Источник: Сандерленд направил Заре финальное предложение по переходу Русина

Луганскому клубу предлагают от 2 до 3 млн евро плюс 20% от следующий продажи

Вопрос наследия. Почему гений Лестера Варди отверг саудовские миллионы
Футбол | 14.08.2023, 16:19
Вопрос наследия. Почему гений Лестера Варди отверг саудовские миллионы
Вопрос наследия. Почему гений Лестера Варди отверг саудовские миллионы
Источник: Челси подписал хавбека из Брайтона за £115 млн. Рекорд Британии!
Футбол | 14.08.2023, 09:59
Источник: Челси подписал хавбека из Брайтона за £115 млн. Рекорд Британии!
Источник: Челси подписал хавбека из Брайтона за £115 млн. Рекорд Британии!
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Футбол | 15.08.2023, 05:06
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Украинец забил дебютный гол за Боруссию Дортмунд
ВИДЕО. Украинец забил дебютный гол за Боруссию Дортмунд
14.08.2023, 14:08 3
Футбол
Мудрик упустил супершанс, отставка Манчини, баскетболисты – в полуфинале
Мудрик упустил супершанс, отставка Манчини, баскетболисты – в полуфинале
14.08.2023, 08:30
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Я должен последовать совету врача»
Элина СВИТОЛИНА: «Я должен последовать совету врача»
15.08.2023, 05:42 1
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии
Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии
13.08.2023, 23:59 5
Футбол
В финале в Монреале Пегула быстро отправила соперницу искать свой флаг
В финале в Монреале Пегула быстро отправила соперницу искать свой флаг
14.08.2023, 01:50 2
Теннис
Уверенная победа на фоне усталости. Украина обыграла Исландию
Уверенная победа на фоне усталости. Украина обыграла Исландию
13.08.2023, 19:43 7
Баскетбол
Энтони ДЖОШУА: «У меня болит спина из-за того, что я тяну хэвивейт»
Энтони ДЖОШУА: «У меня болит спина из-за того, что я тяну хэвивейт»
13.08.2023, 09:05 4
Бокс
15 минут для Мудрика. Челси и Ливерпуль снова сыграли вничью
15 минут для Мудрика. Челси и Ливерпуль снова сыграли вничью
13.08.2023, 20:34 50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем