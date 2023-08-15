90 минут Игнатенко. Бордо выиграл матч в Лиге 2, какая оценка украинца?
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «жирондистов»
14 августа состоялся матч 2-го тура Лиги 2 между клубами «Бордо» и «Конкарно». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «жирондистов».
Единственный гол на 90+8-й минуте забил Йоанн Барбе с пенальти.
Украинский полузащитник хозяев Даниил Игнатенко вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь поединок. Результативными действиями отличиться не смог.
После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 6.8 баллов. Такой показатель Даниила является одним из худших в составе «Бордо».
Оценки SofaScore за матч Бордо – Конкарно – 1:0
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