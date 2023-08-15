Капитан Северной Македонии отказался играть за сборную. Все из-за тренера

Капитан национальной команды Северной Македонии Стефан Ристовски отказался выступать за сборную.

Футболист опубликовал пост в социальных сетях, где заявил, что его отношения с наставником команды Благоем Милевски были испорчены:

«Вижу, что дела в национальной команде идут в неправильном направлении, что также видно в результатах.

Отношения между Благоей Милевски и мной не самые лучшие, мы поговорили приватно, как капитан я рассказал ему все, что происходит вокруг национальной сборной. Желаю всем всего лучшего и успехов в будущем. Спасибо фанам, которые поддержали нас, когда мы защищали цвет нашей страны», – написал Ристовски.

Ристовски провел в составе Северной Македонии 80 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 7 ассистов.

Северная Македония играет в одной группе из Украины в отборе к Евро-2024. Второй очный матч между командами состоится 14 октября, в первом Украина победила 3:2.