Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 августа
Другие новости
15 августа 2023, 07:40 | Обновлено 15 августа 2023, 07:49
105
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 августа

Важные события во всех видах спорта

15 августа 2023, 07:40 | Обновлено 15 августа 2023, 07:49
105
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 августа
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 15 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Арис – Ракув

Favbet 2.29 – 3.36 – 3.12

21:00 Галатасарай – Олимпия Любляна

Favbet 1.31 – 5.55 – 9.00

21:30 Штурм – ПСВ

Favbet 3.11 – 3.74 – 2.08

22:00 Марсель – Панатинаикос

Favbet 1.54 – 4.15 – 6.10

ТЕННИС

21:30 Кэмерон Норри – Гаэль Монфис

Favbet 1.78 – 2.04

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 августа
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 августа
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Челси подписал хавбека из Брайтона за £115 млн. Рекорд Британии!
Футбол | 14 августа 2023, 09:59 6
Источник: Челси подписал хавбека из Брайтона за £115 млн. Рекорд Британии!
Источник: Челси подписал хавбека из Брайтона за £115 млн. Рекорд Британии!

Мойсес Кайседо продолжит карьеру в лондонской команде

Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией
Футбол | 14 августа 2023, 19:02 42
Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией
Кризис второго тайма. Шахтер удержал победу над Александрией

Команда Патрика ван Леувена снова едва не стала жертвой медленного футбола после перерыва

Забытые эмоции. Винус Уильямс сенсационно победила на турнире в Цинциннати
Теннис | 15.08.2023, 01:15
Забытые эмоции. Винус Уильямс сенсационно победила на турнире в Цинциннати
Забытые эмоции. Винус Уильямс сенсационно победила на турнире в Цинциннати
Элина СВИТОЛИНА: «Я должен последовать совету врача»
Теннис | 15.08.2023, 05:42
Элина СВИТОЛИНА: «Я должен последовать совету врача»
Элина СВИТОЛИНА: «Я должен последовать совету врача»
Цифры и факты. Важнейшие события 3-го тура УПЛ
Футбол | 15.08.2023, 05:35
Цифры и факты. Важнейшие события 3-го тура УПЛ
Цифры и факты. Важнейшие события 3-го тура УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Детали дебюта Довбика за Жирону: ключевая статистика форварда
Детали дебюта Довбика за Жирону: ключевая статистика форварда
13.08.2023, 09:02 6
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии
Турнирная таблица УПЛ. Неожиданный лидер перед матчем Шахтера и Александрии
13.08.2023, 23:59 5
Футбол
Кто выиграет первый титул Мастерса? Определены финалисты турнира в Торонто
Кто выиграет первый титул Мастерса? Определены финалисты турнира в Торонто
13.08.2023, 11:01
Теннис
Рейтинг WTA. Ястремская поднялась на 37 позиций
Рейтинг WTA. Ястремская поднялась на 37 позиций
14.08.2023, 11:48
Теннис
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф пре-квалификации на ОИ-2024
Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф пре-квалификации на ОИ-2024
13.08.2023, 23:05
Баскетбол
Ради US Open. Свитолина отказалась от выступлений в Цинциннати
Ради US Open. Свитолина отказалась от выступлений в Цинциннати
15.08.2023, 03:16 1
Теннис
Фанаты Челси уничтожили Мудрика после игры с Ливерпулем
Фанаты Челси уничтожили Мудрика после игры с Ливерпулем
14.08.2023, 00:20 32
Футбол
ВИДЕО. Украинец забил дебютный гол за Боруссию Дортмунд
ВИДЕО. Украинец забил дебютный гол за Боруссию Дортмунд
14.08.2023, 14:08 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем