Другие новости15 августа 2023, 07:40 | Обновлено 15 августа 2023, 07:49
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 августа
Важные события во всех видах спорта
15 августа 2023, 07:40 | Обновлено 15 августа 2023, 07:49
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Во вторник, 15 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:00 Арис – Ракув
21:00 Галатасарай – Олимпия Любляна
21:30 Штурм – ПСВ
22:00 Марсель – Панатинаикос
ТЕННИС
21:30 Кэмерон Норри – Гаэль Монфис
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