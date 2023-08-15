СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 августа

Во вторник, 15 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Арис – Ракув

2.29 – 3.36 – 3.12

21:00 Галатасарай – Олимпия Любляна

1.31 – 5.55 – 9.00

21:30 Штурм – ПСВ

3.11 – 3.74 – 2.08

22:00 Марсель – Панатинаикос

1.54 – 4.15 – 6.10

ТЕННИС

21:30 Кэмерон Норри – Гаэль Монфис

1.78 – 2.04