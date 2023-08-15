Снигур проиграла в первом круге турнире в Стэнфорде
Украинка провела противоречивый матч
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) неудачно начала выступления на хардовом турнире серии WTA 125 в Стэнфорде (США).
Во встрече первого круга 21-летняя киевлянка проиграла Ван Яфань из Китая в трех сетах. Снигур убедительно выиграла первую партию, но затем дважды без вариантов проиграла.
Поединок продолжался 1 час 20 минут.
WTA Стэнфорд. Первый круг
Дарья Снигур (Украина) – Ван Яфань (Китай, Q) – 6:1, 2:6, 1:6
Это была первая в истории личная встреча теннисисток.
В следующем раунде турнира Ван Яфань сыграет против первого номера посева на турнире – немки Тамары Корпач (№78 WTA).
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