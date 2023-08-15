Снигур проиграла в первом круге турнире в Стэнфорде

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) неудачно начала выступления на хардовом турнире серии WTA 125 в Стэнфорде (США).

Во встрече первого круга 21-летняя киевлянка проиграла Ван Яфань из Китая в трех сетах. Снигур убедительно выиграла первую партию, но затем дважды без вариантов проиграла.

Поединок продолжался 1 час 20 минут.

WTA Стэнфорд. Первый круг

Дарья Снигур (Украина) – Ван Яфань (Китай, Q) – 6:1, 2:6, 1:6

Это была первая в истории личная встреча теннисисток.

В следующем раунде турнира Ван Яфань сыграет против первого номера посева на турнире – немки Тамары Корпач (№78 WTA).