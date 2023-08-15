Калинина прошла во второй круг турнира в Цинциннати

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) начала выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

В первом круге она встретилась с Чжу Линь из Китая (№47 WTA) и одержала победу в двух партиях за 1 час 38 минут игрового времени.

WTA Цинциннати. Первый круг

Чжу Линь (Китай) – Ангелина Калинина (Украина) – 3:6, 5:7

Это была третья в истории очная встреча теннисисток. Калинина теперь ведет в счете 2:1.

Во втором раунде Ангелина Калинина сразится против пятой сеяной Онс Жабер из Туниса.