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  4. Калинина прошла во второй круг турнира в Цинциннати
WTA
15 августа 2023, 02:55 |
211
1

Калинина прошла во второй круг турнира в Цинциннати

Украинка с победы начала свои выступления

15 августа 2023, 02:55 |
211
1
Калинина прошла во второй круг турнира в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) начала выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати.

В первом круге она встретилась с Чжу Линь из Китая (№47 WTA) и одержала победу в двух партиях за 1 час 38 минут игрового времени.

WTA Цинциннати. Первый круг

Чжу Линь (Китай) – Ангелина Калинина (Украина) – 3:6, 5:7

Это была третья в истории очная встреча теннисисток. Калинина теперь ведет в счете 2:1.

Во втором раунде Ангелина Калинина сразится против пятой сеяной Онс Жабер из Туниса.

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Ангелина Калинина WTA Цинциннати Чжу Линь
Источник Sport.ua
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Ekvato
Ангеліна дуже важко пережила той тиждень у Римі. Після нього вона грає без вогника, без задоволення. І поки кожен турнір через силу
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