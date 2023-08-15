WTA15 августа 2023, 02:55 |
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Калинина прошла во второй круг турнира в Цинциннати
Украинка с победы начала свои выступления
15 августа 2023, 02:55 |
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) начала выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати.
В первом круге она встретилась с Чжу Линь из Китая (№47 WTA) и одержала победу в двух партиях за 1 час 38 минут игрового времени.
WTA Цинциннати. Первый круг
Чжу Линь (Китай) – Ангелина Калинина (Украина) – 3:6, 5:7
Это была третья в истории очная встреча теннисисток. Калинина теперь ведет в счете 2:1.
Во втором раунде Ангелина Калинина сразится против пятой сеяной Онс Жабер из Туниса.
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Комментарии 1
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Ангеліна дуже важко пережила той тиждень у Римі. Після нього вона грає без вогника, без задоволення. І поки кожен турнір через силу
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