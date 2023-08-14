Госенс из Интера возвращается домой

Полузащитник «Интера» Робин Госенс переходит в «Унион» Берлин за 15 миллионов евро — рекорд для немецкого клуба.

Госенс подписал с «Унионом» контракт до 2027 года и уже завтра должен пройти медосмотр. Этим трансфером берлинский клуб планирует решить проблему на левом фланге защиты, где у них пока есть только Жером Русийон.

В «Интер» Робин Госенс пришел в январе прошлого года и за полтора сезона сыграл 65 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативных передачи.

«Унион» в прошлом сезоне занял четвертое место в Бундеслиге и впервые в своей истории сыграет в Лиге Чемпионов, в которой начнет свой путь с группового раунда.

Ранее также сообщалось, что в «Унион» может перейти защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.