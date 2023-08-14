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Германия
14 августа 2023, 21:39 | Обновлено 14 августа 2023, 21:50
573
0

Госенс из Интера возвращается домой

Немецкий полузащитник продолжит карьеру в «Унионе»

14 августа 2023, 21:39 | Обновлено 14 августа 2023, 21:50
573
0
Госенс из Интера возвращается домой
Робин Госенс, DPA

Полузащитник «Интера» Робин Госенс переходит в «Унион» Берлин за 15 миллионов евро — рекорд для немецкого клуба.

Госенс подписал с «Унионом» контракт до 2027 года и уже завтра должен пройти медосмотр. Этим трансфером берлинский клуб планирует решить проблему на левом фланге защиты, где у них пока есть только Жером Русийон.

В «Интер» Робин Госенс пришел в январе прошлого года и за полтора сезона сыграл 65 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативных передачи.

«Унион» в прошлом сезоне занял четвертое место в Бундеслиге и впервые в своей истории сыграет в Лиге Чемпионов, в которой начнет свой путь с группового раунда.

Ранее также сообщалось, что в «Унион» может перейти защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи.

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Робин Госенс Интер Милан Унион Берлин трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги
Источник Kicker
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