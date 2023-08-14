Стало известно сколько заплатил Минай за Кораблина

Последним летним новичком закарпатцев стал полузащитник Тимур Кораблин из Кривбасса, с которым подписали контракт до 20 июня 2026 года.

Как стало известно Sport.ua «Минаю» этот игрок обошелся бесплатно, хотя у него было действующее многолетнее деловое соглашение с криворожцами.

По информации нашего источника, между клубами есть договоренность, что Кривбасс получит определенный процент в случае перепродажи закарпатцами этого футболиста.

Популярный портал Тransfermarkt оценивает Тимура Кораблина в 150 тысяч евро.