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Украина. Премьер лига
14 августа 2023, 20:41 | Обновлено 14 августа 2023, 20:44
324
0

Стало известно сколько заплатил Минай за Кораблина

Отличная сделка для ужгородцев

14 августа 2023, 20:41 | Обновлено 14 августа 2023, 20:44
324
0
Стало известно сколько заплатил Минай за Кораблина

Последним летним новичком закарпатцев стал полузащитник Тимур Кораблин из Кривбасса, с которым подписали контракт до 20 июня 2026 года.

Как стало известно Sport.ua «Минаю» этот игрок обошелся бесплатно, хотя у него было действующее многолетнее деловое соглашение с криворожцами.

По информации нашего источника, между клубами есть договоренность, что Кривбасс получит определенный процент в случае перепродажи закарпатцами этого футболиста.

Популярный портал Тransfermarkt оценивает Тимура Кораблина в 150 тысяч евро.

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В Минай на просмотр прибыл полузащитник Кривбасса
Тимур Кораблин
Источник Sport.ua
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