Стало известно сколько заплатил Минай за Кораблина
Отличная сделка для ужгородцев
Последним летним новичком закарпатцев стал полузащитник Тимур Кораблин из Кривбасса, с которым подписали контракт до 20 июня 2026 года.
Как стало известно Sport.ua «Минаю» этот игрок обошелся бесплатно, хотя у него было действующее многолетнее деловое соглашение с криворожцами.
По информации нашего источника, между клубами есть договоренность, что Кривбасс получит определенный процент в случае перепродажи закарпатцами этого футболиста.
Популярный портал Тransfermarkt оценивает Тимура Кораблина в 150 тысяч евро.
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