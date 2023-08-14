Гочолеишвили отличился своими первыми ассистами за Шахтер
Грузинский защитник дважды помог забить в ворота «Александрии»
Сегодня, 14 августа «Шахтер» в третьем туре УПЛ играет с «Александрией». После первого тайма счет 2:0 в пользу команды Патрика Ван Леувена.
Голы в составе «Шахтера» забивали Даниил Сикан и Лассина Траоре на 8-й и 31-й минутах соответственно. Оба раза ассистентом выступил грузинский защитник Гиорги Гочолеишвили.
Для него это первые две голевые передачи в составе «Шахтера». Сегодняшний матч является для Гочолеишвили 16-м в составе «Шахтера», он уже успел отличиться одним голом – 2 апреля в матче с «Черноморцем» (ничья 2:2).
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