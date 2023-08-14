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  4. Гочолеишвили отличился своими первыми ассистами за Шахтер
Украина. Премьер лига
14 августа 2023, 18:22 |
481
0

Гочолеишвили отличился своими первыми ассистами за Шахтер

Грузинский защитник дважды помог забить в ворота «Александрии»

14 августа 2023, 18:22 |
481
0
Гочолеишвили отличился своими первыми ассистами за Шахтер
shakhtar.com. Гиорги Гочолеишвили

Сегодня, 14 августа «Шахтер» в третьем туре УПЛ играет с «Александрией». После первого тайма счет 2:0 в пользу команды Патрика Ван Леувена.

Голы в составе «Шахтера» забивали Даниил Сикан и Лассина Траоре на 8-й и 31-й минутах соответственно. Оба раза ассистентом выступил грузинский защитник Гиорги Гочолеишвили.

Для него это первые две голевые передачи в составе «Шахтера». Сегодняшний матч является для Гочолеишвили 16-м в составе «Шахтера», он уже успел отличиться одним голом – 2 апреля в матче с «Черноморцем» (ничья 2:2).

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Шахтер Донецк Гиорги Гочолеишвили Шахтер - Александрия Украинская Премьер-лига Лассина Траоре Даниил Сикан
Источник Sport.ua
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