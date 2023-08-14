Дарио СРНА: «Сказал Ахметову, что Мудрика продали дешево»

Директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал о том, что сказал президенту клуба Ринату Ахметову после продажи Михаила Мудрика в «Челси» за 70+30 миллионов евро в январе текущего года:

«Сказал, что продал дешево. Если бы не было войны, президент никогда бы не продал его за 100 миллионов. Президент хотел выиграть Лигу чемпионов с этой командой, которая у нас была. Это была мечта.

Трудно было бы выиграть турнир, но четвертьфинал или полуфинал с той командой, с Роберто Де Дзерби, был бы, я в этом уверен. Нас бы ждали большие результаты».