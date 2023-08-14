Дарио СРНА: «Сказал Ахметову, что Мудрика продали дешево»
Директор «Шахтера» – о трансфере Михаила Мудрика
Директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал о том, что сказал президенту клуба Ринату Ахметову после продажи Михаила Мудрика в «Челси» за 70+30 миллионов евро в январе текущего года:
«Сказал, что продал дешево. Если бы не было войны, президент никогда бы не продал его за 100 миллионов. Президент хотел выиграть Лигу чемпионов с этой командой, которая у нас была. Это была мечта.
Трудно было бы выиграть турнир, но четвертьфинал или полуфинал с той командой, с Роберто Де Дзерби, был бы, я в этом уверен. Нас бы ждали большие результаты».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сухая серия голкипера «Полесья» прервалась на 777-й минуте
Главные новости за 13 августа на Sport.ua
Невже так мізки у людини поплили🥴🤔🥴
Ми вже вчора бачили ті сто мільйонів 😂🤣😂