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  4. Дарио СРНА: «Сказал Ахметову, что Мудрика продали дешево»
Украина. Премьер лига
14 августа 2023, 16:18 |
673
4

Дарио СРНА: «Сказал Ахметову, что Мудрика продали дешево»

Директор «Шахтера» – о трансфере Михаила Мудрика

14 августа 2023, 16:18 |
673
4
Дарио СРНА: «Сказал Ахметову, что Мудрика продали дешево»
shakhtar.com. Дарио Срна

Директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал о том, что сказал президенту клуба Ринату Ахметову после продажи Михаила Мудрика в «Челси» за 70+30 миллионов евро в январе текущего года:

«Сказал, что продал дешево. Если бы не было войны, президент никогда бы не продал его за 100 миллионов. Президент хотел выиграть Лигу чемпионов с этой командой, которая у нас была. Это была мечта.

Трудно было бы выиграть турнир, но четвертьфинал или полуфинал с той командой, с Роберто Де Дзерби, был бы, я в этом уверен. Нас бы ждали большие результаты».

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Дарио Срна Шахтер Донецк Михаил Мудрик Челси трансферы трансферы УПЛ Ринат Ахметов
Источник Sportarena
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Комментарии 4
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Lex Aries
Якби не було війни, як каже Срна, то в Шахтарі б грали переважно легіонери, а Мудрик скитався б по арендам.
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+1
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zzg77
Что он курит? Я тоже хочу такого!
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+1
Guud Luck
Та що ж він несе ?? 
Невже так мізки у людини поплили🥴🤔🥴
Ми вже вчора бачили ті сто мільйонів 😂🤣😂
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-1
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